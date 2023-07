Au fost stabilite meciurile din Turul 1 al Cupei României

Federația Română de Fotbal a stabilit luni, 24 iulie, meciurile din Turul 1 al Cupei României, ediția 2023-2024, fază în care vor evolua și cele șapte câștigătoare ale regiunilor. Partidele se vor disputa într-o singură manșă, eliminatorie, în data de 2 august, de la ora 17.30.

Program meciuri Turul 1 Cupa României, ediția 2023-2024:

Viitorul Şimian – Gilortul Târgu Cărbuneşti

Retezatul Haţeg – Jiul Petroşani

Progresul Ezeriş – Voinţa Lupac

Pobeda Star Bisnov – Phoenix Buziaş

Avântul Periam – Progresul Pecica

Gloria Lunca Teuz Cermei – ACB Ineu

CS Diosig Bihardioszeg – Crişul Chişineu Criş

Sportul Şimleu Silvaniei – Lotus Băile Felix

Victoria Carei – SCM Zalău

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare

Viitorul Cluj – Minerul Ocna Dej

CS Ocna Mureş – Sănătatea Cluj

CS Universitar din Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia

CS Gloria al Oraşului Geoagiu – Aurul Brad

FC Avrig – Metalurgistul Cugir

ACS Muscelul Câmpulung Elite – Olimpic Cetate Râşnov

Kids Tâmpa Braşov – Olimpic Zărneşti

AFC Odorheiu Secuiesc – SR Braşov

Avântul Reghin – ACS Târgu Mureş

Viitorul Darabani – Bucovina Rădăuţi

Şomuz Fălticeni – Ştiinţa Miroslava

CSM Vaslui – Rapid Brodoc

KSE Târgu Secuiesc – CSM Bacău

FC Bacău – Aerostar Bacău

CSM Focşani – Sporting Lieşti

Dacia Unirea Brăila – Viitorul Ianca

CS Amara – Recolta Gheorghe Doja

Voinţa Limpeziş – CS Păuleşti

CS Axiopolis Cernavodă – Agricola Borcea

Gloria Băneasa – Gloria Albeşti

Dunărea Călăraşi – Înainte Modelu

Viitorul Ileana – CS Dinamo Bucureşti

Petrolul Potcoava – Cetatea Turnu Măgurele

Vediţa Coloneşti – Sporting Roşiori

FC Pucioasa – Flacăra Moreni

Unirea Bascov – Real Bradu

SCM Râmnicu Vâlcea – Minerul Costeşti

Cozia Călimăneşti – Flacăra Horezu

Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării mai slabe față de adversar în sezonul precedent.

Turul 2 este programat să aibă loc în data de 9 august 2023. Sâmbătă, 22 iulie, s-au disputat finalele fazei regionale, în care s-au duelat câștigătoarele grupelor. Șapte echipe au ajuns în Turul I al competiției, între ele și reprezentanta Hunedoarei, CS Gloria Geoagiu. Trupa care a învins-o pe reprezentanta Gorjului, Vulturii Fărcășești, a trecut cu același scor în finala Regiunii 4 de ACS Viitorul Arad. Până la faza grupelor, care începe pe 27 septembrie 2023, mai sunt trei tururi preliminare și un play-off.

FINALĂ REGIUNEA 1

AS USV Iași vs CSM Vaslui 1-2

FINALĂ REGIUNEA 2

CS Diosig-Bihardioszeg vs AFC Știința Beltiug 2-1

FINALĂ REGIUNEA 3

ACS FC Avrig vs AFC ASA Tg. Mureș 4-1

FINALĂ REGIUNEA 4

CS Gloria al Orașului Geoagiu vs ACS Viitorul Arad 3-0

FINALĂ REGIUNEA 5

SCM Râmnicu Vâlcea vs CS Avântul Pielești 2-0

FINALĂ REGIUNEA 6

CSM Fetești vs ACS Viitorul Ileana 1-3

FINALĂ REGIUNEA 7

CS Axiopolis Cernavodă vs ACS Hamangia Baia 3-2

Cătălin Pasăre