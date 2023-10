Atletele din Gorj, patru medalii la Timișoara

Sportivele care reprezintă CSM Târgu Jiu și CS Pandurii s-au întors cu patru medalii de la ,,UVT Liberty Marathon”, competiție desfășurată duminică la Timișoara. Alina Eremia, Andreea Chivoiu și Mihaela Cepoi, pregătite de antrenorii Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură, au câștigat titlul de vicecampioane naționale, în proba de maraton pe echipe, la senioare. Cu un personal best (2h 55min 11s), Alina Eremia a cucerit bronzul la individual senioare și va reprezenta România la Campionatul Balcanic de Maraton de la Atena, Grecia. Și Andreea Chivoiu a urcat pe podium. A cucerit argintul și a devenit vicecampioană națională de tineret, acolo unde Mihaela Cepoi a urcat pe ultima treaptă a podiumului. ,,M-am clasat pe podium, așa cum mi-am propus. Am reușit un personal best, ceea ce mă bucură foarte mult și abia aștept să reprezint România la Campionatul Balcanic de Maraton la Atena”, a declarat Alina Eremia. Doar la a doua sa cursă de maraton, Andreea Chivoiu a demonstrat că poate obține performanțe și în această probă. ,,Pot spune că această cursă a fost printre cele mai frumoase pe care le-am alergat. Cu toate că este o probă grea, cred că va rămâne printre primele cele mai frumoase curse. Le mulțumesc din suflet antrenorilor mei pentru tot sprijinul acordat și pentru că au crezut în mine”. ,,A fost o cursă destul de dificilă, pe un traseu destul de complicat, desfășurat pe 4 ture de 10,5 km, destul de încurcat, printre străduțe, dar și cu un parc frumos. Am înconjurat Lacul Bega și centrul orașului. M-am simțit ok, dar nu atât de bine cât să mă clasez pe un loc mai bun”, a mărturisit Mihaela Cepoi.

Cătălin Pasăre