Atelierele „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, ediția 2023. Simpozionul internațional de sculptură

Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” organizează manifestarea artistică Atelierele „Constantin Brâncuși”, ediția 2023 (din cadrul programului „Esența lucrurilor”), care cuprinde mai multe evenimente: Simpozionul internațional de sculptură (în perioada 7-31.08.2023), Concursul de arhitectură „Acasă la Brâncuși” (22-31.08.2023), Concursul de benzi desenate „Acasă la Brâncuși” (22-31.08.2023) și Simpozionul de pictură și grafică (22-31.08.2023).

Deschiderea festivă a Simpozionului internațional de sculptură a avut loc la Peștișani, în sediul Centrului de Informare Turistică, la data de 7.08.2023. Au luat cuvântul domnul Adrian Bândea (managerul Centrului Brâncuși), doamna Luiza Barcan (critic și istoric de artă), domnul Gheorghe Dican (vicepreședintele UAP din România), domnul Ovidiu Nicolae Popa (curatorul simpozionului), domnul Doru Pasăre (arhitect), domnul Cosmin Pigui (primarul comunei Peștișani), domnul Ion Mocioi (brâncușiolog) și Sorin Buliga (brâncușiolog). La simpozion participă următorii artiști, din țară și din străinătate: Ovidiu Nicolae Popa (curator, România), Eugen Florin Barzu (România), Valentin Vârtosu (Republica Moldova), Francesco Panceri (Italia), Dumitru Ioan Șerban (Italia), Oscar Aguirre Comendador (Spania), Mircea Lăcătuș (SUA). Selecția participanților s-a realizat pe baza desenelor și machetelor trimise anterior la Centrul Brâncuși.

Materialul de lucru este marmura de Rușchița, care are o varietate de culori foarte plăcute (alb, alb-gălbui, roz etc.), cel mai adesea aceasta este roz și e străbătută de venaturi de culori mai închise (cenușii sau chiar negre).

Îi prezint pe sculptorii participanți și, pe scurt, activitatea profesională a acestora.

Ovidiu Nicolae Popa a urmat Liceul de artă „Nicolae Tonitza” și Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București. Este sculptor, restaurator, profesor și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala București, secția sculptură. A participat la numeroase expoziții de grup (București, Sinaia, Clinceni, Buftea, Bistrița, Iași, Viena,) și la simpozioane internaționale de sculptură, organizate în România și în Republica Moldova. Din 1986 și până în prezent a realizat lucrări de restaurare, monumente de for public, lucrări de sculptură cu caracter religios, pictură de biserică și grafică de carte. Lucrările sale se află atât în muzee, cât și în colecții particulare din România, Grecia, Ungaria, Austria, Franța, SUA, Germania și Rusia.

Eugen Florin Barzu a urmat Liceul de Arte Plastice „Ion Vidu“ din Timişoara și Universitatea Națională de Arte „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania, filiala Timişoara, doctor în arte vizuale și cadru didactic universitar (cu gradul de conferentiar dr.) la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Arte. A fost membru în diverse comisii ale unor prestigioase instituții de cultură din România (în 2016, membru al Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public din Ministerul Culturii). A beneficiat de mai multe burse de studiu și documentare în orașele Veneția, Florența și Roma. A participat la numeroase expoziții de grup (Timișoara, București, Caransebeș, Arad, Budapesta, Bellevile – Franța) și la simpozioane naționale și internaționale de sculptură: Drăgășani, Caransebeș, Sibiu, Arad, Târgu Jiu, Canavese, Ormea (ambele în Italia), Kikinda (Serbia).

Valentin Vârtosu, născut la Soroca, în Republica Moldova, trăiește actualmente în Chișinău, unde a urmat Colegiul de Construcţii și apoi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Arte Plastice și Design (urmând, tot aici, și cursurile de masterat). Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iaşi, și membru al International Association of Art, UNESCO. Din 1985 a participat la majoritatea expoziţiilor organizate de Uniunea Artiștilor Plastici şi de Ministerul Culturii din Republica Moldova și, de asemenea, la mai multe expoziții organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Iași. A participat la simpozioane de sculptură, la nivel național (în Republica Moldova și România) și internațional: Chișinău, Ungheni, Criuleni, Moinești, Bacău, Deda Bistra, Galați, Ploiești, Ovidiu, Hârsa, Voluntari, Lituania și Serbia). A executat lucrări de for public în Republica Moldova și în România. Operele sale sunt incluse în numeroase colecții publice și particulare din Republica Moldova, Canada, ltalia, Austria, România, Germania și Serbia. A câștigat mai multe concursuri și a luat luat numeroase premii, trofee, medalii și diplome de excelență.

Francesco Panceri este sculptor italian, originar din localitatea Crema, unde a urmat o școala de artă și apoi „Accademia di belle arti di Brera” din Milano, specializarea sculptură. Mai multe dintre lucrări sale sunt incluse în colecții publice sau particulare din Italia (Crema, Cremona, Pisa, Ascoli, Chieti, Urbino, Pescara, Trento, Udine, Milan, Rome), Germania, Olanda, Belgia, Albania, China, Japonia, Polonia, Siria, India, Slovenia, Korea și Turcia. A participat la numeroase simpozioane de sculptură, naționale și internaționale, din: Italia (Crema, Lodi, Orzinuovi, Comezzano, Albiano), China, Turcia, Coreea de Sud, Georgia, Iran, India, Siria, Albania.

Dumitru Ioan Șerban a urmat Liceul „Nicolae Tonița” și Academia de Arte Frumoase din București. A beneficiat apoi de mai multe stagii de pregătire în artele plastice și în restaurare, urmând cursuri de specialitate la București (în restaurare, la Ministerul Culturii), Brighton (Anglia) și Udine (Italia). A participat la diverse expoziții de grup (București, Costinești, Atena, Veneția, Verona) și la simpozioane internaționale de sculptură: Trieste, Udine, Sardinia, Ungaria, India, Turcia, Noua Zeelandă, Iran.

Oscar Aguirre Comendador este născut în Cuba (unde a urmat Institutul Superior de Arte din Havana), dar trăiește și muncește în Spania (Valencia). A participat la numeroase simpozioane de sculptură din India, Slovenia, Portugalia, Insulele Canare, Franța, Belgia, Arabia Saudită, Argentina, SUA, Germania, Cipru, Japonia, Spania, Muntenegru, Egipt. Lucrările sale se află expuse în instituții culturale din numeroase orașe din lume, care au găzduit simpozioanele respective.

Mircea Lăcătuș a urmat Liceul de Artă din Arad și Univeritatea Națională de Artă din București (având și titlu de master). Ulterior se stabilește la Viena, unde obține titlul de „Magister in Art” al Universității din Viena. În 2013, a fost Profesor invitat la Universitatea din Alabama din Huntsville (SUA), iar în prezent este profesor la Oakwood University din același oraș american. Începând cu anul 1985, participă la numeroase expoziții, personale sau de grup (București, Arad, Eggenburg, Ebenfurth, Neusiedl, Viena, Huntsville, Tennessee Valley, Hanceville, New York) și la simpozioane de pictură și de sculptură (Neusiedl, Andau, Croația, India, SUA). Lucrările sale de sculptură și de grafică se află în colecții private din România, Ungaria, Croația, Austria, Germania, Franța, SUA. A creat mai multe lucrări monumentale în România, la Miniș, Tușnad, Simeria, Bran. A realizat, de asemenea, scenografia pentru mai multe piese de teatru din Viena și SUA și este autorul unei cărți de poezie publicate și premiate la Viena.

Lucrările realizate în cadrul simpozionului vor face parte din Colecția de Artă Contemporană a Municipiului Târgu Jiu, îmbogățind astfel patrimoniul cultural al orașului.

Sorin Buliga