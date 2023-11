Asociația Pro Animals Gorj angajează asistent veterinar

O asociație din Târgu Jiu ce se ocupă cu salvarea patrupedelor din județ și care derulează frecvent campanii de sterilizare a animalelor a lansat un apel pe rețelele sociale prin care recrutează în vederea angajării un asistent veterinar.

,,Căutăm asistent medic veterinar pentru animăluțele noastre, cu experiență sau fără, cu diplomă în buzunar sau nu (totul se poate dobândi pe parcurs). Crezi că ești unul dintre ei?! A lucra alături de noi și a ajuta animăluțele implică nu doar iubire, ci și seriozitate, bună-creștere, devotament și, nu în ultimul rând, responsabilitate. Căutăm persoane iubitoare de animale și doritoare de a ajuta în cadrul programului nostru de sterilizări, cât și în cabinet, în munca de zi cu zi. Persoana dorită de noi trebuie: să se ocupe de programarea pacienților și de partea birocratică (consimțăminte/acte etc); să lucreze direct cu medicii noștri; să se implice activ în activitatea medicală și, dacă nu are experiență, să fie deschisă să învețe pas cu pas; să fie dispusă să ajute la orice este necesar în cabinet și pe teren (de la curățenie și îngrijirea animăluțelor internate, la răsfățarea lor cu o mângâiere și o vorbă bună); să fie respectuoasă cu ceilalți și dedicată acestei activități; să își ia în serios atribuțiile și să înțeleagă că a lucra alături de noi înseamnă multă atenție și iubire de oferit blănoșilor, dar și responsabilitate și punctualitate; să fie prezentă la fiecare campanie organizată atât în Târgu Jiu, cât și în alte orașe/comune/sate din județul Gorj; să fie o persoană comunicativă, deschisă, pozitivă, creativă și să îi placă să interacționeze cu proprietarii animăluțelor. Putem să vă asigurăm faptul că este o activitate frumoasă, deși nu foarte ușoară, dar recompensa va fi pe măsură: un salariu conform muncii depuse, în plus veți primi mulți pupici de la animăluțe, veți învăța lucruri noi și veți avea satisfacția că, prin munca dvs., veți contribui la schimbarea pe care ne-o dorim cu toții! Acesta fiind profilul căutat de noi, așteptăm să ne contactați și să facem cunoștință! Număr de contact 0723.228.744”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Animals Gorj.

I.M.