Arborii din Pădurea Colorată au fost revopsiți! Primarul Filip a fost voluntar la pensulă!

Turiștii care au trecut prin Gorj week-endul acesta nu au putut să se plimbe prin faimoasa Pădure Colorată, accesul fiind restricționat pentru ca arborii să poată fi revopsiți și să arate ca acum 6 ani, când pădurea era inaugurată.

Cel care a creat-o, artistul Mihai Țopescu, s-a văzut nevoit să caute din nou sponsori și voluntari după ce unii dintre turiști s-au apucat să mâzgălească arborii. Și-au scris numele pe aceștia și, în plus, o dată cu trecerea anilor, strălucirea vopselei s-a pierdut, iar pădurea părea „ștearsă”. A devenit, din păcate, una „mâzgălită” și plină de gunoaie, pe care voluntarii le strâng din când în când. Printre cei care, încă de vineri dimineața, au pus mâna pe pensulă, dar și pe strâns mizeriile lăsate în urmă de turiști, a fost și primarul Robert Filip, care a recunoscut că la el, la Rovinari, nu există un astfel de obiectiv turistic ceea ce îl face să se gândească la înființarea unui muzeu al mineritului.

Dar până acolo mai e cale lungă. Iar în pădure edilul nu a venit singur, ci cu vreo 20 de voluntari. „Sunt fotbaliștii noștri, care erau în cantonament la Horezu. Sunt oameni din cadrul serviciului nostru de salubrizare, vrem să facem o faptă bună pentru un prieten.

Am venit să curățăm ceva pentru județul Gorj pentru că am venit acum câteva luni aici cu familia în zonă, era plin de turiști, oameni care vin să ne vadă județul și, din păcate, nu știm noi să-l vindem, să avem spații amenajate, să oferim produse tradiționale și multe alte lucruri”, a menționat edilul, care a uimit pe toată lumea prin implicarea sa directă în munca fizică. La fel de mult s-a implicat și Alex Ducu, patronul de la „Căsuța Răsturnată” și „Castelul Vrăjitoarelor”, care ori de câte ori are ocazia strânge gunoaiele de prin pădure, el fiind și cel care a amenajat, pe cheltuiala proprie, spațiul de parcare de pe marginea drumului de acces spre locație. „De ce trebuie să știe cineva că ai fost tu, indiferent cum te cheamă, aici în pădure? Până la urmă dacă continuăm așa sper că după revopsire oamenii să înțeleagă că nu vrem să fie pădurea scrisă, vrem să fie doar pădurea colorată și atât, să nu o transformăm în pădurea mâzgălită. Dacă sunt turiști care vor asta să ne spună că punem un panou și pot să scrie pe el că am fost la pădurea colorată, dacă chiar simt nevoia să scrie. E un lucru urât să îți bați joc de așa ceva”, a spus Ducu. Creatorul „Pădurii Paradisului”, așa cum este denumirea artistică a locului, maestrul Mihai Țopescu, a reușit să redea farmecul locului cu ajutorul sponsorilor și al voluntarilor. A fost însă tare dezamăgit că nu toți oamenii apreciază lucrurile de genul acesta și le vandalizează. „Este munca mea, a colaboratorilor, a prietenilor, a sponsorilor și să vină niște bombardieri sau gheboși să distrugă este trist. Scriau ei și mâzgăleau, se semnau pe Coloana Infinitului, unde totuși mai e păzită și e totuși Coloana Infinitului. Ce să discutăm despre pădure unde e un spațiu deschis și pot să intre și ziua și noaptea și să facă ce vor”, a menționat artistul. Acesta le-a înmânat tuturor celor care l-au ajutat în acest proiect câte o diplomă și o carte poștală cu imaginea și autograful său în semn de apreciere pentru implicarea în renașterea Pădurii Colorate.

Gelu Ionescu