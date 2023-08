Aparegio anunță noi debranșări de la alimentarea cu apă

Aparegio Gorj anunță faptul că în perioada 16-18 august 2023 au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații de locatari din municipiul Târgu Jiu și anume: As. 45, As. 9 ANL, As. 10 ANL, As. 70, As. 67, As. 8 ANL, As. 12, As. 113, As. 101, As. 56, As. 170, As. 124, As.157 și As.187.

„Vă rugam să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează: 28.08.2023 – Asociațiile 45, 9 ANL, 10 ANL, 70, 67; 29.08.2023 – Asociațiile 8 ANL, 12, 113, 101, 56; 30.08.2023 – Asociațiile 170, 124, 157, 187”, transmit reprezentanții operatorului Județean.