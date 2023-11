Aparegio a programat noi debranșări la Târgu Jiu

Operatorul apă-canal Aparegio Gorj amenință cu noi debranșări asociațiile de locatari din municipiul Târgu Jiu care înregistrează facturi restante la serviciile furnizate.

”În perioada 25-27 octombrie 2023, au fost notificate pentru neplata facturilor restante (facturi ce depășesc scadența) următoarele asociații din municipiul Târgu Jiu: As. 15, As. 72, As. 96, As. 86, As. 109, As. 63, As. 119, As. 169, As. 228, As. 188, As. 123, As. 29, As. 36, As. 179 și As. 199. Vă rugăm să achitați facturile restante la asociație. Neplata facturilor scadente va atrage după sine debranșarea de la rețeaua de apă potabilă, după cum urmează: 6 noiembrie 2023 – asociațiile 15, 72, 96, 86, 109; 7 noiembrie 2023 – asociațiile 63, 119, 169, 228, 188; 8 noiembrie 2023 – asociațiile 123, 29, 36, 179, 199”, au anunțat reprezentanții societății Aparegio Gorj.

I.M.