Angela Pușcaș, din nou sub tricolor

Handbalista gorjeancă Angela Pușcaș a fost convocată din nou la naționala României. ,,Angi”, care s-a accidentat la un antrenament al tricolorelor în această primăvară, revine astfel la prima reprezentativă, unde are șanse mari să debuteze împotriva Spaniei. Dubla amicală cu naționala din Peninsula Iberică va avea loc la finalul lunii, pe 27 și 29 iulie. Lotul condus de Florentin Pera se va reuni la Pitești pentru pregătirea participării la Campionatul Mondial din iarnă. Pentru această acțiune au fost convocate 22 de jucătoare. ,,Sunt pregătită și nerăbdătoare să îmbrac tricoul naționalei. M-am bucurat foarte mult, pentru că la ultima convocare nu am avut ocazia să evoluez din cauza accidentării. A fost frustrant pentru mine. Eram într-o formă bună și era și prima convocare, dar probabil așa a fost să fie, am încercat să trec peste și să merg mai departe. Acum sunt bine, suntem în perioada de pregătire și aștept cu nerăbdare să văd ce va urma. Îmi doresc să dau tot ce este mai bun pe teren, să îmi fac treaba cât mai bine și să nu mai apară accidentări”, a declarat Angela pentru csmtargujiu.ro.

Lotul României

Portari: Yulia Dumanska (Gloria Bistrița), Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Extremă stânga: Ana Maria Tănasie (Minaur), Elena Dincă (Gloria Bistrița), Corina Lupei (Dunărea Brăila);

Inter stânga: Cristina Neagu (CSM București), Sorina Grozav (Rapid București), Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina);

Centru: Eliza Buceschi (Rapid București), Cristina Laslo (Gloria Bistrița), Andreea Popa (Dunărea Brăila);

Inter dreapta: Daria Bucur (Gloria Buzău), Angela Pușcaș (CSM Târgu Jiu), Alisia Boiciuc (Corona Brașov);

Extremă dreapta: Oana Borș (Minaur), Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Alexandra Badea (Rapid București);

Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (Rapid București), Nicoleta Balog (Dunărea Brăila);

Antrenori: Florentin Pera, Bogdan Burcea(secund), Ildiko Kerekes Barbu(antrenor cu portarii).

Cătălin Pasăre