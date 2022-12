Angajații din Educație amenință cu proteste. „Sunt condamnați la sărăcie”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, cel mai mare sindicat din Educație, amenință Guvernul cu proteste, dacă nu acordă personalului nedidactic sporul pentru condiții de muncă.

Sindicaliștii acuză Executivul de discriminare, întrucât salariații din alte sectoare bugetare cu funcții similare beneficiază de sporurile pentru condiții vătămătoare de muncă: „Oamenii de serviciu, paznicii, bucătarii, muncitorii de întreținere sunt condamnați la sărăcie având în vedere că au salariile între 1.700 de lei și 2.200 de lei net. Noi am cerut guvernului de câțiva ani să ia măsuri în ceea ce privește aplicarea acestui regulament de sporuri. Nu am găsit înțelegere, de aceea, ținând cont de situația financiară, având în vedere salariile, având în vedere inflația și puterea de cumpărare, este clar că a ajuns cuțitul la os”.

Un prim protest are loc miercuri la Buzău. Aproximativ 300 de membri de sindicat vor picheta Prefectura Județului Buzău. „Această situație se regăsește în întreaga țară și somăm Guvernul României să aplice legislația în vigoare, fără a face discriminări între salariații bugetari! În caz contrar, anunțăm că acțiunile de protest se vor extinde la nivelul întregii țări, inclusiv în fața sediilor instituțiilor cu putere de decizie din București”, arată FSLI.

I.I.