Angajații CEO mai au de așteptat! ,,Armonizarea” Legii 197, în aer!

Niciun amendament pentru ,,armonizarea” legislației în domeniul pensiilor cu Legea nr.197/2021 nu s-a regăsit, marți, pe ordinea de zi a Comisiei pentru muncă din Camera Deputaților, așa cum au promis, săptămâna trecută, la Tg-Jiu, Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și senatorul liberal Ion Iordache. Potrivit unor surse, se așteaptă instalarea noului Guvern, în aceste zile, ca mai apoi să aibă loc o discuție cu noul ministru al Finanțelor privind impactul bugetar, în urma aplicării Legii nr.197/2021 care reduce vârsta de pensionare a minerilor și energeticienilor cu 13 ani, plus alte beneficii conferite de condițiile special de muncă și abia apoi urmează să fie aduse amendamente la un proiect de lege care a fost adoptat de Senat, a primit aviz negative de la Guvern și se află în comisii la Camera Deputaților.

Președintele CNPP, Daniel Baciu și președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, au susținut, săptămâna trecută, la Tg-Jiu, că Legea nr.197/2021 urmează să fie amendată și va trece în cel mai scurt timp prin Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților. Ba chiar a fost avansat și un termen, marți, 13 iunie a.c..

,,Asta ne dorim cu toții, să găsim o rezolvare cât mai urgentă a acestei probleme. Pentru a putea să aplicăm ultima decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, trebuie să ne armonizăm legislația din sistemul public de pensii pentru ca oamenii să primească toate beneficiile care decurg din aceste condiții grele de muncă, adică din condițiile speciale de muncă. (…) Pot să vă spun că pentru condiții speciale de muncă nu există doar acel beneficiu de reducere a vârstei standard și mai sunt încă trei beneficii: vorbim de sporuri, pensia este mai mare, punctajul mediu anual este mai mare decât la condiții normale de muncă, există un spor în plus la stagiul de cotizare de 50% și există un stagiu de cotizare diferențiat de 25 de ani la care se împart acel număr de puncte. (…) Un nou demers legislative care, ulterior, va fi urmat și de actualizarea softului privind calculul pensiilor. Noi avem această speranță că lucrurile se vor întâmpla în această sesiune parlamentară”, a spus Daniel Baciu, săptămâna trecută, la Târgu-Jiu. Senatorul Ion Iordache a susținut că așa zisa ,,armonizare” a trecut de Senat și se află în Camera Deputaților, iar marți (adică ieri, 13 iunie n.r.) va fi discutată în Comisia pentru muncă.

,,Au făcut demersuri în aceste zile, au fost întâlniri chiar ieri, cu președintele Comisiei de muncă din Camera Deputaților și cu domnul Weber, cu toții au participat, dar nu vor să-și asume așa ceva, miercuri sau marți în comisia din Camera Deputaților este pe ordinea de zi acest amendament. Marți se poate rezolva, dacă deputații înțeleg, este în circuitul legislativ, deci a trecut de Senat, acum este la Camera Deputaților. În două săptămâni am putea să avem legea pusă la dispoziție pentru a putea fi pusă în aplicare”, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, senatorul Iordache. Nouă puncte au fost pe ordinea de zi a Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, marți, însă niciunul dintre acestea nu viza marea ,,armonizare”. Între timp, la Târgu-Jiu, foști sau actuali angajați ai CEO au început protestele în fața sediului Casei de Pensii Gorj, iar joi este anunțat un alt protest, în fața Instituției Prefectului – Județul Gorj, din cauza nepunerii în aplicare a Legii nr.197/2021.

Surse politice au declarat pentru Gorjeanul că, este posibil ca săptămâna viitoare să aibă loc o discuție cu noul ministru al Finanțelor privind impactul bugetar al valului de pensionări din CEO, precum și al recalculării pensiilor celor care se încadrează pe reglementările Legii 197, iar mai apoi urmează să fie depuse amendamente la proiectul legislativ PLx618, privind modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, adoptat de Senat în octombrie, anul trecut, și aflat la comisii la Camera Deputaților, fiind respinsă dezbaterea în procedură de urgență, iar în luna aprilie a acestui an a primit aviz negativ de la Guvern.

Claudiu Matei