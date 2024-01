An nou, aceleași probleme. Craiova, învinsă de Farul

Universitatea Craiova a pierdut prima partidă oficială din 2024, 1-2, deși pornea favorită în meciul cu Farul Constanța, ultima fiind o echipă văduvită de aportul unor fotbaliști importanți, mai ales la mijlocul terenului. Totuși, compartimentul median al constănțenilor s-a prezentat mai bine în meciul de duminică, iar jucătorii ofensivi ai marinarilor le-au creat probleme oltenilor încă din startul partidei. În schimb, dacă debutul lui Anzor Mekvabishvili nu va aduce plusul necesar, Craiovei îi va lipsi în continuare omul care să ofere consistență jocului previzibil al juveților. Atacanții? Aceiași risipitori talentați, lipsiți de instinctul marcatorilor veritabili. Rivaldinho (`15) și Louis Munteanu (`43) au dat golurile oaspeților, iar Crețu (`36) a punctat pentru Universitatea. Craiova s-a năpustit peste adversar în partea a doua, a avut două bare, dar și alte ocazii uriaşe semnate de Baiaram, Mitriţă, Houri sau Markovic. Debutanții nu au rupt gura târgului. Maldonado a fost chinuit de de Munteanu, iar Soiri, intrat pe parcurs, a dat o ,,pasă de gol” pentru Baiaram… care nu a marcat. Craiova nu a mai câștigat de patru meciuri, iar în partida următoare o primește în Bănie pe FCSB. Partida cu roș-albaștrii se dispută duminică, de la ora 20.00. ,,Din păcate, continuăm să facem greșeli mari. Am avut situația în care am egalat și apoi am primit rapid un gol. Repriza a doua a fost mult mai bună decât prima. Am avut multe situații în care puteam să dăm gol, dar norocul ne-a întors spatele. La primul gol a fost vinovat primul stoper, iar cel de-al doilea stoper la al doilea gol. La goluri suntem vinovați cu toții, trebuia să mai marcăm cel puțin un gol în cea de-a doua repriză. Numărul nouă (n.r. – Louis Munteanu) a jucat singur în atac, iar portarul (n.r. – Marian Aioani) a fost impecabil. Cei doi au făcut ca Farul să câștige partida. El este jucătorul-cheie (n.r. – Alex Mitriță), au fost situații, dar nu a avut norocul să marcheze. Și ceilalți 10 trebuie să joace, nu putem să ne bazăm doar pe el! O să analizăm și o să vedem ce trebuie schimbat”, au fost concluziile lui Ivaylo Petev.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (’65, Soiri), Maldonado, R. Silva, Bancu – Crețu, Mateiu (’58, Houri) – Baiaram (’81, Danciu), Mitriță, Ivan (’65, Căpăţînă) – Koljic (’65, Markovic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Farul: Aioani – Boli, Larie, M. Popescu, Dussaut – Vînă (’83, Banu), Queiros (’73, Nedelcu), Deaconu (’83, N. Popescu) – Grigoryan (’59, Kiki), L. Munteanu, Rivaldinho (’59, Ganea). Antrenor: Gică Hagi.

Cătălin Pasăre