Alegerea potrivită! CSM a început sezonul cu dreptul în LNBM

CSM Târgu Jiu are două victorii din primele trei meciuri în Liga Națională de Baschet Masculin. Conducerea pare că a tras cartea câștigătoare când a mers pe mână lui Kresimir Basic, care împreună cu staff-ul său au creat o echipă competitivă, deși bugetul pentru seniori este mai mic în acest an. De la CSM au plecat toți străinii din precedentul sezon. În plus, Daniel Mâinea s-a accidentat în perioada de pregătire, dar, cu toate acestea, gorjenii au reușit al doilea succes consecutiv. Duminică seara, alb-albaștrii s-au impus în fața Lagunei București, probabil una dintre contracandidatele la rămânerea în prima divizie. Scorul a fost 77-82 (26-19, 15-20, 16-18, 20-25), după un meci început rău de oaspeți și în care amfitrionii au avut procentaj dublu din afara semicercului. O altă adiție inspirată este cea a veteranului Octavian Popa Calotă, care rămâne un adevărat lider la aproape 40 de ani. Revenind la deplasarea din capitală, americanul Ethan Wright a reușit 23 de puncte, iar conaționalul său Dimitrius Underwood a terminat cu 20. Acesta a mai adăugat 8 recuperări și 7 pase decisive, fiind unul dintre remarcații partidei. Ambii au avut 26 la eficiență. Thomas Smallwood a izbutit un double-double, cu 22 de puncte și 11 recuperări, insuficient însă pentru a aduce primul succes al sezonului pentru echipa sa. ,,Felicitări jucătorilor pentru victoria importantă pe care am obținut-o astăzi și pentru meciul bun pe care l-am făcut pe final. În prima jumătate a meciului nu am respectat planul tactic din punct de vedere defensiv, însă, după pauză, am ajustat apărarea la jucătorul lor cheie, Smallwood, și s-a dovedit a fi cheia câștigării meciului. Ne bucură atitudinea jucătorilor pe întreaga durată a meciului, modul în care au luptat, chiar și în momentul în care am fost conduși și cu 10 puncte”, avea să declare principalul CSM-ului la finalul confruntării.

CSM Târgu Jiu: Jason Hubbard 4p, Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 20p, Alexandru Berca, Noam Weinberg, Octavian Popa Calotă 8p, Ethan Wright 23p, Camil Berculescu 2p, Jalen Dupree 10p, Adrian Vaida, Arsenije Vuckovic 15p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

Sâmbătă, la Târgu Jiu, vine nou-promovata Corona Brașov. Meciul are loc de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre