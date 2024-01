Agricultura pe înțelesul tuturor – Să ne protejăm ecologic grădina, casa și gospodăria

4 – Materiale ecologice, homeopate



Continuăm prezentarea unei game vaste de preparate de fitofarmacie ce se pot realiza ușor în orice gospodărie și au total potențial ecologic.



Ceaiul de coada șoricelului – se obține prin macerarea unei căni de plantă tocată în 4 l apă timp de 24 ore. După filtrare se mai adaugă o linguriță de fulgi de săpun și se stropesc plantele contra multor dăunători, dar mai ales contra afidelor. Are și un puternic efect fertilizant.

Ceaiul de frunze de soc – se realizează prin fierberea timp de 30 minute a 250 gr frunze de soc tocate în 0,5 l apă. După răcire și filtrare se adaugă în 0,5 l apă în care au fost dizolvați o lingură de fulgi de săpun neparfumat, de casă. Are efect fungicid și insecticid mai ales pentru morcovi, tomate, vinete, cartofi.

Ceaiul din frunze de tomate și cartofi – se realizează prin macerarea în 0,5 l apă timp de minim 12 ore a 2 căni de lăstari sau frunze de tomate ori cartofi tocate. După filtrare se adaugă un sfert de linguriță de fulgi de săpun și se diluează în alți 5 l apă. Se stropesc plantele sau solul contra viermilor și a multor gândaci, mai ales cel de Colorado.

Ceaiul de rubarbă – preparat din 0,5 kg plantă tocată fiartă la foc mic, timp de 30 minute într-un litru de apă. După răcire și filtrare se diluează în 7 l apă și se stropesc plantele contra multor dăunători.

Ceaiul de tutun – se obține prin macerarea timp de 24 ore a unei căni de frunze de tutun tocate în 4 l apă. După filtrare se stropesc plantele ori solul contra multor dăunători, mai ales viermi. Atenție – acest produs este foarte toxic pentru om și alte animale și nu se aplică pe ardei, cartofi, tomate sau vinete.

Extractul de ardei iute – se realizează prin macerarea a 5 ardei foarte iuți tocați mărunt în 100 ml apă timp de 24 ore. După filtrare se diluează 10 ml extract în 1 l apă și se stropesc plantele contra multor dăunători, dar mai ales contra omizilor, acarienilor, afidelor sau a gândacului de Colorado. Atenție – la pregătirea acestui extract deoarece ardeiul iute poate provoca iritații și alte neplăceri. Folosiți ochelari de protecție și mânuși de cauciuc pentru a evita contactul cu ochii sau pielea.

Extractul de pelin – obținut la fel cu cel de urzică, se folosește mai ales contra păduchilor de frunze și a omizilor.

Extractul de rubarbă – obținut din 0,5 kg frunze de rubarbă verde tocate și macerate timp de 24 ore în 7 l apă. După filtrare, stropiți plantele cu el căci are un puternic efect insecticid.

Extractul de tomate și cartofi – realizat întocmai cu cel de urzică, are efect puternic contra multor dăunători de frunze, chiar și contra gândacului de Colorado.

Extractul de tutun – realizat prin macerarea tutunului dintr-o țigară în 5 l apă timp de 24 ore, combate mulți dăunători de frunze, printre care gândacul de Colorado și păduchii țestoși. Recomandat mai ales la protejarea lămâiului de apartament prin ștergerea frunzelor cu tampoane moi udate cu această soluție.

Extractul de urzică – obținut prin macerarea unui kg urzică verde, toată partea aeriană, tocată și macerată timp de minim 12 ore în 10 l apă. După filtrare se stropesc plantele contra dăunătorilor de pe frunze.

Atenție – nu faceți tratamente pe căldură peste 250 C căci riscați defolierea plantelor tratate, ideal este să le tratați dimineața devreme.



Este recomandabil ca, anticipat cu cel puțin 24 ore, să faceți proba pe o mică porțiune de plantă și să treceți la tratarea culturilor numai dacă nu au apărut semne de fito-toxicitate.

Toate produsele acestea se folosesc imediat ce au fost realizate, întârzierea poate duce la alterarea lor cu efecte nedorite și se adaugă 1 lingură de zahăr la 2 litri de soluție pentru aderența acesteia pe plantele tratate.

-vom continua-

