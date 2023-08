Agricultura pe înțelesul tuturor – Puțină agrometeorologie

5 – Protecția culturilor contra fenomenelor meteorologice nefavorabile

Multe persoane consideră agricultura ca fiind o activitate cu caracter de loterie deoarece este supusă efectelor benefice sau malefice ale fenomenelor meteorologice, iar lupta cu acestea are prea puțini sorți de izbândă de cele mai multe ori.

1 – Semne de menținere și/sau înrăutățire a vremii nefavorabile

1 – Dacă cerul a fost senin și la orizont apar nori albi, subțiri, în formă de fibre sau ramificați ca niște gheare la capete – în cel mult trei zile va ploua.

2 – Dacă soarele și luna se văd prin nori cu un cerc în jurul lor, halo – vremea se schimbă în cel mult 2 zile.

3 – Când cerul este acoperit și sub pătura de nori cenușii apar nori mici și negricioși care se deplasează în direcție contrară celor de deasupra – ploaia va începe în câteva ore sau minute.

4 – Dacă în diminețile de vară observăm pe cerul albastru nori alungiți și cu benzi de ridicături pe ei – în după-amiaza acelei zile vor apărea furtuni.

5 –Norii rotunjiți și grupați văzuți după-amiaza – anunță furtună și vijelie.

6 – Dacă spre seară apar nori mici, cu reflexe roz sau verzi – urmează mai multe zile cu ploioase.

7 – Când seara pe cer sunt tot felul de nori la diferite înălțimi – putem fi siguri că ploaia se va menține.

8 – Când cerul se înseninează seara – exceptând din zona de N-E a orizontului care rămâne întunecat – e semn că timpul nu va fi frumos nici în ziua următoare.

9 – Dacă seara bancurile de nori sau ceață rămân pe vârfurile munților în loc să coboare – e semn că în ziua următoare va ploua.

10 – Dacă dimineața cerul este alburiu, aerul puțin încețoșat, vântul slab, soarele arzător – în după-amiaza acelei zile va fi furtună.

11 – Dacă plouă mărunt și cerul se înseninează dimineața înseamnă că după-amiaza vom avea furtuni cu ploi repezi, însoțite de descărcări electrice.

12 – Dacă dimineața vântul bate tare, pe coasta muntelui într-o direcție iar pe vârf în cea opusă – vremea se va strica repede.

13 – Dacă vremea este rea iar vântul bate dinspre sud – această vreme rea va mai dura câteva zile.

14 – Dacă timpul este frumos iar vântul bate din direcția N-V – vremea se va strica precis în următoarele zile.

15 – Pe versanții sudici ai Carpaților Meridionali norii care vin din direcția E și S-E – aduc ploi abundente și lungi, mai ales toamna și primăvara.

16 – Vremea rea este prevestită de unele plante, turme și animale sălbatice, păsări care se adăpostesc, se adună în cârduri iar iarba se umple de rouă.

17 – Să nu ignorăm însă, nici porcul cu paiul în gură sau zborul rapid și foarte jos al rândunelelor, retragerea spre sud a cocorilor, gâștelor sălbatice etc, care și ele prevestesc sosirea vremii rele!

6 – Reguli pentru protecție contra fulgerelor și furtunilor:

1 – Aflați la plimbare, la lucru în câmp, etc – căutați un adăpost și stați acolo chiar și 30 de minute după trecerea furtunii.

2 – Nu vă adăpostiți sub copaci, mai ales sub cei izolați – căci riscul de a fi loviți de trăsnet este de 50 de ori mai mare decât dacă ați sta în picioare în câmp deschis.

3 – Îndepărtați-vă de toate instalațiile electrice și de apă (este bună conducătoare de electricitate) – închideți umbrela și purtați-o cu vârful în jos, nu țineți telefonul mobil deasupra capului.

4 – Dacă nu este vreun refugiu – întindeți-vă pe jos la marginea drumului, într-un șanț, crov, sau orice adâncitură a terenului.

5 – Dacă vă aflați într-o casă fără protecție contra trăsnetelor – debranșați toate aparatele electrice și/sau electrocasnice și nu stați aproape de ele.

6 – Îndepărtați-vă la cel puțin 15 m de biciclete sau alte obiecte din metale – căci acestea pot atrage fulgerele etc.

7 – În autoturisme sau alte mijloace de transport în comun închise – sunteți în siguranță, căci acestea au însușiri de cușca Faraday.

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi, oamenii, pe pământ – căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez. Primesc suficient de multe telefoane în care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea nr. 383/2013, cu modificările ulterioare, a apiculturii prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli. Așadar:

Cu câteva zile înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele ce le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele.

Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

