Adi Roșu, numit antrenor la CSM 2

Fostul expert sportiv de la CSM Târgu Jiu, Adrian Roșu, va fi, din noul sezon, antrenorul echipei secunde de baschet. Acesta a pregătit în precedentul an competițional formația masculină Under 15 a clubului. Acum va avea sub comanda sportivi de la 14 la 18 ani, dar și jucători de la echipa mare. Obiectivul este de a crește baschetbaliști pentru prima formație, dar și de a le acorda minute celor care evoluează mai puțin în LNBM. Programul competițional al echipei va fi stabilit la jumătatea lunii septembrie. Antrenamentele au demarat. ,,Mi-am dorit foarte mult să fiu antrenor în Divizia B la seniori. Îmi doresc această provocare. Echipa este făcută pentru a crește jucătorii locali sau jucătorii de la Divizia A, care au nevoie de progres sau minute. Am făcut un lot destul de bun. Diferența dintre eșaloane este una uriașă. Pe 14 august, am început pregătirea, după 15 septembrie vom afla și un calendar competițional”, a declarat Adrian Roșu.

Cătălin Pasăre