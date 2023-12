ADER Târgu Jiu, la 10 ani de la înființare. Proiecte trecute și viitoare

Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER) Târgu Jiu a marcat ieri, 18 decembrie, o aniversare deosebită, respectiv sărbătorirea a 10 ani de la înființare. Această aniversare reprezintă un moment de reflecție asupra impactului pe care îl au membrii ADER în comunitate și de recunoștință pentru susținerea continuă din partea partenerilor, susținătorilor și comunității locale.

ADER a fost înființată în decembrie 2013 cu scopul de a participa la crearea și dezvoltarea unei societăți sustenabile. De-a lungul celor 10 ani, membrii asociației au lucrat neobosit pentru a aduce schimbări pozitive în comunitate, viziunea ADER fiind o societate în care fiecărei persoane îi este respectat dreptul la viață, educație, dezvoltare și participare.

Numeroase proiecte pentru toate vârstele

,,Cu ajutorul susținătorilor noștri devotați și a unei echipe dedicate, am reușit să implementăm proiecte cu impact pozitiv în comunitatea locală. Câteva dintre proiectele ADER sunt enumerate mai jos: 1.Turneul Stradivarius (2019-2022) – Asociația pentru Democrație Educație Respect a fost printre organizatorii ce au făcut posibilă desfășurarea la Târgu Jiu a celui mai important turneu de muzica clasică, cu participarea lui Alexandru Tomescu și a invitațiilor săi; 2.Educație pentru Media: informare și conștientizare (august – noiembrie 2023). Scopul proiectului a fost ca elevii să devină utilizatori media competenți, să dobândească abilități de gândire critică, pentru a putea să identifice manipularea, propaganda, să distingă faptele de opinii, să deconstruiască mesajele media și să interacționeze într-un mod responsabil cu rețelele sociale. Beneficiari direcți: peste 180 elevi înmatriculați în școlile din județul Gorj; 3. Din dragoste pentru Brâncuși (iulie 2020 – octombrie 2022), proiect al cărui scop a fost cunoașterea de către copiii din Gorj a moștenirii lăsată de marele sculptor Constantin Brâncuși. S-au organizat ateliere de pictură și lecții interactive lângă principalele opere brâncușiene din Târgu Jiu, peste 400 de copii beneficiind de acestea; 4. Superman e printre noi! (iunie 2022 – iunie 2023), proiect al cărui scop a fost de a capacita tinerii în a se implica în prevenirea și combaterea fenomenelor de alienare, bullying și manipulare. Principalele obiective urmărite prin implementarea proiectului au fost: creșterea gradului de conștientizare a efectelor nocive ale bullying-ului; prevenirea și combaterea bullying-ului. Beneficiarii direcți ai proiectului au fost peste 430 elevi și 20 cadre didactice de la școli din județul Gorj; 5. Pact pentru sănătatea mediului din Gorj (august – noiembrie 2022), proiect care a avut ca obiective: creșterea gradului de conștientizare a comunității locale privind protecția mediului; creșterea gradului de implicare a autorităților locale și a comunității locale în protecția mediului; 6. Voluntar în Târgu Jiu (septembrie 2022 – decembrie 2023). Principalele obiective urmărite prin implementarea proiectului au fost: creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la valoarea voluntariatului pentru comunitatea locală; creșterea calității experienței de voluntariat și asigurarea caracterului inclusiv al voluntariatului, pe fondul schimbărilor demografice și al orientărilor valorice ale populației; creșterea gradului de promovare a voluntariatului în rândul comunității locale. Beneficiarii direcți ai proiectului au fost peste 400 tineri (14 – 35 ani) din municipiul Târgu Jiu; 7. Pasivitatea nu oprește bullying-ul! (ianuarie – iulie 2021), proiect care a avut ca principale obiective: creșterea gradului de conștientizare a efectelor nocive ale bullying-ului; prevenirea și combaterea bullying-ului. Proiectul s-a adresat elevilor, profesorilor și părinților din județele Gorj și Prahova și a fost derulat în parteneriat cu: Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, Teatrul Elvira Godeanu din Târgu Jiu și Asociația Research Network on Resources Economics and Bioeconomy din Ploiești. De rezultatele acestui proiect au beneficiat direct peste 1300 de elevi, 100 de profesori și 100 de părinți; 8. 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu (mai – iunie 2021). Principalele obiective urmărite prin implementarea proiectului au fost: creșterea interesului elevilor pentru istoria românilor, respectarea și promovarea valorilor naționale; cultivarea imaginației și creativității elevilor în același timp cu stimularea sentimentului de prețuire a trecutului glorios al poporului român și de mândrie patriotică. Beneficiarii direcți ai proiectului au fost peste 150 elevi din clasele a IX – a XII-a de la licee din Târgu Jiu; 9. Alături de bunici (aprilie – mai 2020). În cadrul proiectului 180 de pachete cu alimente și articole de igienă au fost oferite la 90 de persoane cu vârsta între 65 și 93 de ani fără susținători, din localitățile Drăguțești și Târgu Cărbunești; 10. Colocviile Brâncuși (2019-2023); 11. Ciclul de Conferințe Romania.eu (mai 2019). ADER a oferit un cadru de discuții privind importanța alegerilor europene precum și modul în care votul fiecăruia poate influența viitorul tuturor. Conferințele au vizat elevii din clasa a XII-a, tineri ce votează în luna mai 2019 pentru prima dată în viață; 12. ADERă la Centenarul Marii Uniri cu tinerii târgujieni (octombrie – decembrie 2018). Scopul proiectului a fost promovarea valorilor patriotice în rândul elevilor din clasele IX-XII prin metode non-formale. Beneficiari direcți: peste 400 elevi din județul Gorj; 13. Școala Părinților (martie – decembrie 2014). ADER împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Inspectoratul de Poliție Gorj au participat la programul de prevenire a criminalității juvenile în rândul minorilor, intitulat ”Școala Părinților”, desfășurat în instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Gorj”, a declarat Ștefan Ghimiși, președintele ADER Târgu Jiu. Pentru a sărbători cei 10 ani de existență, ADER a organizat aseară un eveniment special la un restaurant din municipiu. În programul evenimentului au fost incluse momente de recapitulare a principalelor realizări, mesaje de salut, momente muzicale, prezentarea unui caz social, acordarea de diplome de recunoștință pentru ONG-urile locale active, discuții asupra planurilor și proiectelor pentru viitor. ,,Odată cu această aniversare, ne angajăm să continuăm și să consolidăm eforturile noastre pentru dezvoltarea unei societăți sustenabile. Ne propunem să continuăm proiectele existente, să investim în inițiative noi, astfel încât să extindem impactul nostru și să aducem schimbări pozitive în comunitatea din care facem parte”, a precizat conducerea ADER Târgu Jiu.

Izabella Molnar