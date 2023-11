Adela Bălțoi și Alina Eremia, medalii la Balcaniada de Maraton

Două atlete care au legături cu județul Gorj au făcut furori la Campionatul Balcanic de Maraton. Competiția s-a desfășurat în Grecia, la Atena, pe 12 noiembrie. Gorjeanca Adela Bălțoi Dumitrescu, sportivă ce reprezintă acum cluburile ACS Feroviar și CSM Caransebeș a câștigat bronzul la individual. Ea a terminat cursa de peste 42 de km pe locul trei, în 2h 54 ‘ și 20 de secunde. Atleta se pregătește cu antrenorul Gabriel Brănișteanu. Adela a făcut echipă la această competiție cu Alina Eremia, legitimată la CSM Târgu Jiu și CS Pandurii. S-a dovedit a fi o ,,asociere” de succes, deoarece cele două sportive au câștigat aurul pe echipe pentru România. Nu au fost singurele performanțe ale delegației tricolore, care a câștigat două medalii și la masculin. Alexandru Ilie Corneschi a luat argintul la individual și bronz alături de Silviu Stoica, pe echipe.

Revenind la atleta pregătită de profesorul emerit Ion Bură, Alina Eremia, cea din urma s-a declarat mândră de performanța internațională. ,,A fost o cursă destul de dificilă, dar spectaculoasă, pe unul dintre cele mai dificile trasee din lume, un traseu cu o poveste impresionantă. Pentru mine acest titlu înseamnă foarte mult și mă bucur că am reușit să obțin o medalie de aur pentru România. Este o încununare a efortului depus în ultimele luni de antrenament. Dar iată că am reușit, împreună cu colega mea de echipă, Adela-Paulina Dumitrescu, să urcăm pe cea mai înaltă treapta a podiumului. Din punct de vedere personal îmi doream un rezultat mult mai bun, un ,,personal best”, dar este bine că am reușit să câștigăm aurul. Voi continua să mă pregătesc și să revin cu un timp mai bun. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc antrenorilor, Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură, pentru toată răbdarea. Am muncit mult să ajung la acest nivel. E vorba de ani de antrenamente în spate. Și voi continua să ma antrenez și să dau cel mai bun randament”, a spus Alina pentru csmtargujiu.ro

Pe de altă parte, Adela Bălțoi Dumitrescu a terminat anul cu 9 medalii naționale, 2 balcanice și 5 recorduri personale. Pentru sportiva din Gorj a fost un an cu multe satisfacții și din punct de vedere personal, pentru că a luat decizia de a se înrola în Armata României.

Cătălin Pasăre