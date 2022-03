A venit victoria şi la baschet

După opt etape fără succes, CSM Târgu Jiu s-a impus, nu fără emoţii, în deplasarea de la Galaţi. Gorjenii au trecut de CSM-ul condus de Florin Nini, scor 72-77 (14-16, 16-25, 20-22, 20-16). Deşi păreau că şi-au asigurat un avantaj confortabil în ultimele 5 minute ale partidei, baschetbaliştii lui Claudiu Alionescu au trăit periculos şi aproape au evaporat un avantaj de 14 puncte. Totuşi, experienţa lui Porter Troupe şi calmul lui Malik Morgan au adus victoria. Fost jucător la malul Dunării, americanul Kendarrius Hamilton a fost cel mai bun marcator al vizitatorilor, reuşind 20 de puncte. ,,Mă bucur că am reuşit să câştigăm. A fost o experienţă plăcută să ma întorc la Galaţi, pentru că aici a fost prima mea experienţă, primul meu contact cu baschetul din România. M-am bucurat de reîntâlnirea cu coach Nini, dar şi să câştigăm împotriva lui a fost un sentiment plăcut. A fost un meci foarte competitiv, în care am intrat cu mentalitatea potrivită. Un meci foarte intens, cu momente bune şi cu momente mai puţin bune, dar până la urmă important este că am câştigat. Este cu siguranţă un imbold pentru meciurile ce urmează. Este un sentiment plăcut să câştigăm şi sperăm ca în meciurile următoarele să ne luptăm şi mai mult să obţinem rezultate pozitive”, a declarat Hamilton pentru site-ul oficial al clubului nostru. Porter Troupe a a terminat partida cu 15 puncte marcate, 3 recuperări şi 2 pase decisive, în timp ce Brandon Sly a avut 14 puncte, 6 recuperări şi două pase decisive. Octavian Ilie a fost singurul jucător gorjean utilizat în această confruntare. A bifat aproape 21 de minute pe parchet, timp în care a marcat 8 puncte. A fost al şaselea succes din acest sezon al Ligii Naţionale şi al doilea obţinut în faţa gălăţenilor. „A venit şi prima victorie din acest retur şi una destul de importantă. În primul rând pentru moral şi în al doilea rând pentru că am întălnit un adversar cu aceeaşi linie de clasament ca şi noi. Aşa cum ne-am aşteptat a fost un meci foarte fizic. Am aplicat foarte bine planul tactic împotriva apărării lor, cu capcană, iar drept dovada sunt cele 16 pase decisive, un record pozitiv pentru noi. În acelaşi timp am spus de la început că mingile pierdute ne vor costa, ceea ce s-a şi întâmplat. Am creat o diferenţă ceea ce părea confortabilă, dar câteva mingi pierdute uşor au adus meciul la un final tensionat. Una peste alta, ne bucurăm astăzi de victorie, iar de luni ne întoarcem la treabă pentru următorul meci. Vreau să-i felicit pe jucători pentru victorie şi pentru modul în care au tratat acest meci”, a spus Claudiu Alionescu după partidă. În runda următoare, gorjenii primesc vizita Rapidului.

Cătălin Pasăre