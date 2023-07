A turnat benzină pe rivala sa! Condamnare!

Un scandal produs acum aproape doi ani în benzinăria de la Alimpești, între mai mulți tineri din Vâlcea, a ajuns acum în faza pronunțării sentinței de către instanța de fond. Judecătoria Novaci a aplicat amenzi penale pentru cele întâmplate, deși protagoniștii sunt cu probleme în cazier,, având antecedente penale.

Mai mult, rolul principal l-a jucat o tânără care a luat foc atunci când a văzut că în benzinărie vine fosta iubită a prietenului său, între cele două mai având loc discuții aprinse și cu alte ocazii.

Instanța a apreciat că se impune condamnarea inculpaților, care au recunoscut faptele, fiind greu de negat ceea ce au surprins camerele de supraveghere din benzinăria respectivă.

„Condamnă pe inculpata Linguraru Niculina, la pedeapsa de 1500 de lei amendă penală, adică 150 de zile amendă a câte 10 lei fiecare zi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe asupra persoanei vătămate Iacob Denisa. (…) Condamnă pe inculpata Linguraru Niculina, la pedeapsa de 1500 de lei amendă penală, adică 150 de zile amendă a câte 10 lei fiecare zi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe asupra persoanei vătămate Șchiopu Ion Codruț. (…)Condamnă pe inculpata Linguraru Niculina, la pedeapsa de 1500 de lei amendă penală, adică 150 de zile amendă a câte 10 lei fiecare zi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice. Constată că cele trei infracțiuni sunt în concurs. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b din Codul Penal dispune contopirea pedepselor, aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1500 de lei amendă penală, adică 150 de zile amendă a câte 10 lei fiecare zi, pe care o va spori cu 1/3 din cumulul aritmetic al celorlalte două, astfel că inculpata urmează să execute pedeapsa rezultantă de 2500 de lei amendă penală, adică 250 de zile amendă a câte 10 lei fiecare zi”, a decis instanța.

O pedeapsă similară, de 2000 de lei, a fost aplicată și pentru Dan Tibi, dar și pentru Ion Alexandru Lăcraru, condamnat la o amendă penală de 1500 de lei.

Un al patrulea inculpat, minor la data producerii faptelor, implicat în scandal, a primit măsura educativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 5 luni, cu obligația de a urma un curs de pregătire școlară sau profesională. Decizia de acum a magistraților nu este definitivă.

Gelu Ionescu