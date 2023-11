A patra zi de protest. Angajații AJOFM Gorj au întrerupt din nou activitatea

Cei 36 de funcționari publici din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj au continuat și ieri acțiunea de protest, declanșată încă de săptămâna trecută.

Ziua de ieri a reprezentat a patra zi de proteste în rândul salariaților AJOFM Gorj!

Aceștia au întrerupt din nou activitatea, timp de o oră, în intervalul 10.00-11.00 și s-au strâns în fața instituției cu pancarte, nemulțumirea principală fiind legată de salariile pe care le încasează.

,,Nemulțumirea noastră este legată de existența inechităților salariale în raport cu alte instituții din cadrul altor ministere din țară, cu atât mai mult cu cât activitatea pe care o desfășurăm este extrem de importantă, dar și de asigurarea unor condiții adecvate de muncă și un număr de personal corespunzător volumului de activitate, având în vedere următoarele:

1. Pe toată perioada pandemiei cu SARS-COV2, toți funcționarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj au lucrat efectiv fizic în cadrul instituției, asigurând nu numai activitatea curentă (inclusiv lucrul cu publicul), cât și plata tuturor măsurilor adoptate de Guvern pentru sprijinirea angajaților și angajatorilor (șomaj tehnic, kurtzarbeit, telemuncă, decontarea unei părți din salariu, subvenții acordate angajatorilor pentru angajarea anumitor categorii de personal). Precizăm faptul că, cu toate că ne-am riscat sănătatea, personalul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj nu a beneficiat de nicio măsură de stimulare salarială, nici de ore suplimentare plătite (s-au lucrat și câte 10-12 ore pe zi) și nici de sporul de care au beneficiat funcționarii din cadrul Instituției Prefectului și a altor instituții pentru aplicarea măsurilor anticovid;

2. Instituția noastră implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă (sursă permanentă atrasă ca și completare și înlocuire a sumelor din bugetul asigurărilor de șomaj) proiecte în care au fost implicați toți funcționarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, iar remunerarea a fost posibilă doar pentru cei desemnați în echipele de implementare, creându-se astfel inechități privind salarizarea personalului propriu al agenției, inclusiv pentru persoanele cu funcții de conducere care au răspunderea gestionării fondurilor și a implementării proiectelor în mod permanent. Facem precizarea că în timp ce alte instituții beneficiază de o majorare salarială permanentă pentru faptul că gestionează fonduri europene nerambursabile (APIA, AFIR, etc.), la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj această majorare nu se aplică, cu toate că instituția noastră asigură inclusiv sustenabilitatea fondurilor nerambursabile iar remunerarea salariaților care lucrează în plus față de fișa postului pentru implementarea acestor proiecte este mult sub nivelul instituțiilor care beneficiază de o majorare salarială permanantă;

3. Funcționarii publici din cadrul Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj vor avea, suplimentar, un rol important și vor fi implicați în Programul Tranziție Justă (PTJ) (…);

4. Activitatea instituției este asigurată cu un număr redus de personal față de complexitatea și volumul mare de activitate.

Din aceste considerente, ne rezervăm dreptul de a ne exprima în continuare nemulțumirea până la rezolvarea solicitărilor noastre”, au transmis funcționarii publici ai AJOFM Gorj, prin intermediul unui comunicat de presă.

Izabella Molnar