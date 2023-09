A început Liga 5. Goluri multe la județ

Două echipe au punctaj maxim după primele trei runde din Liga 4. CSC Negomir și CS Internațional Bălești au obținut succese importante în această etapă și se mențin pe podium, acolo unde va ajunge și Jiul Rovinari. Băieții lui Ion Lițoiu vor câștiga la masa verde partida cu Tismana, deoarece gazdele nu au mai intrat pe teren din cauza unor probleme organizatorice. A început și Liga 5 în Gorj. Şi în acest sezon, campionatul va avea două serii. Cel puțin 3 goluri pe meci s-au consemnat la ,,Onoare”, performera rundei inaugurale fiind Știința Godinești, care a marcat de 10 ori în meciul cu Viitorul Cătunele.

Liga 4, Etapa 3

CS Petrolul Bustuchin 0 – 1 CS Minerul Mătăsari

CS Unirea Țînțăreni 0 – 1 FC Petrolul Țicleni

CS Minerul Motru 2008 1 – 1 CS Petrolul Stoina

CSO Tismana – CS Jiul Rovinari 2016

CS Vulturii Fărcășești 1 – 2 CS Internațional Bălești

CS Parângul Bumbești-Jiu 1 – 3 CSC Negomir

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 4 – 2 AS Jupânești

Liga 5 – Seria 1, Etapa 1

CS Viitorul Bolboși 2 – 3 CS Vulturii 2 Fărcășești

AS Viitorul Plopșoru 3 – 2 AS Viitorul Brănești

CS Dumbrava Câlnic 2 – 1 AS Triumful Borăscu

AS Pandurii Padeș 2019 5 – 2 AS Unirea Dragotești

AS Foresta Văgiulești 6 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Știința Godinești 10 – 1 AS Viitorul Cătunele

Liga 5 – Seria 2, Etapa 1

AS Bradul Polovragi a stat

AS Dinamo Inter Stănești 3 – 1 AS Scoarța

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 4 AS Stejari

AS 7 Noiembrie Costești 5 – 1 AS Știința Popmond Plopșoru

CS Știința Drăguțești 3 – 1 CSC Dănești

AS Prigoria 1 – 3 AS Gilortul Bengești

Cătălin Pasăre