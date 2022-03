12 din 12! CSM Târgu Jiu a trecut încă un hop important

Secția de handbal de la CSM Târgu Jiu are în continuare un sezon perfect în Divizia A. Liderul Seriei B a înregistrat a 12-a victorie consecutivă după ce s-a impus și pe terenul formației CNE Râmnicu Vâlcea, scor 22-24. Succesul nu a fost unul facil, iar la pauză tabela arăta scor egal. 11-11. Cu o perioadă semnificativă fără meciuri și cu jucătoare de bază accidentate, vizitatoarele au pierdut-o în timpul confruntării și pe Sabine Klimek. Totuși, echipa mai experimentată a reușit să se impună până la finalul jocului. Cea mai bună marcatoare din tabăra noastră a fost Iulia Andrei, cu 8 reușite. Ira Zinatullina și Alexandra Gavrilă au punctat de câte 5 ori. Antrenorul CSM-ului, Liviu Andrieș, a declarat după partidă că perioada de inactivitate și-a pus amprenta asupra jucătoarelor sale. Victoria rămâne însă importantă. ,,Sunt mulţumit doar de rezultat, pentru că sunt 3 puncte în clasament cu care ne-am consolidat poziţia de lider în Seria B, dar în ceea ce priveşte jocul echipei nu prea sunt mulţumit. În ciuda rezultatului, am făcut un joc slab, dar până la urmă e bine că am luat cele 3 puncte. Vom analiza zilele următoare jocul echipei. Din păcate, la acest meci, Sabine Klimek s-a accidentat şi nu pot spune acum care este problema. Va face investigaţiile necesare şi apoi vom vedea care este verdictul. Sperăm să nu fie ceva grav şi să revină cât se poate de repede”, a precizat Andrieș. Cea mai bună jucătoare a oaspetelor, Iulia Andrei, a apreciat că succesul le dă încredere ei și colegelor pentru confruntările următoare. „În primul rând ne bucurăm că am reuşit să venim cu cele trei puncte acasă. A fost un meci destul de dificil, pe terenul unei echipe cu jucătoare tinere şi dornice de afirmare. Importante sunt cele 3 punctele pe care am reuşit să le luăm şi care ne consolidează poziția de lider. Victoria ne dă şi un moral bun pentru meciurile viitoare”, a spus handbalista. Duminică, CSM Târgu Jiu va juca, pe teren propriu, cu ultima clasată, CS Handbal Club Harghita. Meciul începe la ora 12.00.

CSM TÂRGU JIU: Alina Ciuchiatu, Elena Marica Bercu, Cristina Popovici – Bianca Chiriţă, Andreea Olariu, Valentina Toader, Anna Ivanenko, Ira Zinatullina 5g, Gabriela Frunză, Alexandra Gavrilă 5g, Pal Ceandani 2g, Florenţa Ilie 2g, Iulia Andrei 8g, Mihaela Obedeanu, Ioana Toader 1g, Sabine Klimek 1g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache.

Cătălin Pasăre