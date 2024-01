Zborul – un stil de viață pentru familia piloților militari căpitan comandor Alexandra și Ioan Cramar

„Realizează ceva care să conteze și lasă ceva în urma ta.” – Cramar pro Cramar

Zborul este un stil de viață pentru familia piloților militari căpitan comandor Alexandra și Ioan Cramar, piloți pe aeronavele militare C 27 J Spartan și C -130 Hercules din Baza 90 Transport Aerian, Otopeni.

S-au cunoscut în Academia Forțelor Aeriene de la Brașov iar povestea de iubire a continuat după absolvire întemeindu-și o familie. Sunt parteneri de viață de când s-au căsătorit și camarazi de când se cunosc! Au împreună o fetiță de 10 ani pe care o iubesc nespus de mult și o profesie pe care o respectă, zborul! „Zborul ce frumusețe! O profesie în care decolăm, aterizăm condiționați de altitudine, atitudine și de condițiile meteo. O profesie comparabilă cu viața care presupune urcușuri și coborâșuri. O profesie care îți dă satisfacții și te responsabilizează”, a spus căpitan-comandor Cramar Ioan.

Cum a ajuns pilot militar? Declicul s-a produs în primul an de liceu când, o campanie de promovare realizată de AeroClubul de Aviație din Baia-Mare, i-a dat impulsul și posibilitatea de a zbura. Acela a fost momentul decisiv în care Ioan a hotărât să devină pilot. Și pentru că viața nu e numai un drum lin ci și unul presărat din loc în loc cu obstacole a fost anunțat că deși luase toate selecțiile pentru a fi pilot militar de vânătoare locurile au fost limitate. S-a repliat spre fizică ”marea lui dragoste” și a fost student bursier pentru un an de zile la Facultatea de Fizică din Cluj – Napoca.

Ce ți-e scris, în frunte ți-este pus!

Student fiind, a primit ordin de încorporare din partea Centrului Militar din Baia-Mare prin care i se solicita satisfacerea stagiului militar. S-a prezentat și a spus comisiei de recrutare „când eu am vrut să mă fac aviator, voi nu m-ați vrut”, și a primit răspuns „sunt locuri la aviație”. A luat decizia de a candida! A susținut probele eliminatorii și examenul de admitere în urma cărora a fost admis la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov în anul 2000, renunțând la primul an de facultate și la fizică. „Aeronava C-130 Hercules m-a ales! Am zburat și mi s-a părut interesant, lucrurile s-au legat pentru că mi-a plăcut fizica. Visele s-au împletit cu cunoștințele dobândite explicându-mi anumite fenomene, reușind să deslușesc tainele zborului și să realizez că orice tip de aeronavă are farmecul ei, făcându-mă să conștientizez că zborul este incomparabil și frumos sub orice formă” a spus tânărul pilot Ioan Cramar.

În școala militară, Ioan Cramar s-a îndrăgostit de cea care urma să îi fie soție, Alexandra. Timpul a trecut, iar cei doi au început să piloteze împreună imensele avioane de transport, C130 Spartan.

Familia Cramar a fost mereu unită și și-au desăvârșit pregătirea profesională prin stagii intense de instruire și participare la misiuni interne și internaționale, obținând calificări și clasificări, devenind piloți pregătiți în toate condițiile de zbor, executând misiuni de zbor în teatrele de operații din Afghanistan, Irak, Polonia, Mali, Balcanii de Vest. Mai mult decât atât, căpitan comandor Ioan Cramar este printre puținii piloți din Baza 90 care au obținut calificări pe aeronava C 17 Globemaster.

Căpitan comandor Cramar Ioan este instructor de zbor pe aeronava C-130 Hercules, iar soția sa, căpitan comandor Alexandra Cramar, este șef Centru Simulatoare de Zbor din Baza 90 Transport Aerian, Otopeni. Singurul principiu după care Ioan Cramar se ghidează este: „Realizează ceva care să conteze și lasă ceva în urma ta”.

Iubesc viața, oamenii și cerul, sunt pasionați de lectură și drumeții montane se completează unul pe celălalt și se susțin reciproc. Sunt Cramar Pro Cramar ! O familie unită prin iubire, dedicată profesiei, aviației și zborului!

Povestea căpitanului comandor Ioan Cramar, care a ajuns pilot militar, este una care trebuie spusă copiilor în școli. Și anume dacă au un vis, să facă totul pentru a-l îndeplini. Încă de mic copil, Ioan a visat că trebuie să se facă pilot militar. Așa cum mulți copii spun, la vremea lor, nu a fost crezut de nimeni. Timpul a trecut, iar acum pilotează o imensă aeronavă de transport a Armatei Române, cum este C130 Hercules.

Col. (rtr.) Gigi Bușe