Veste bună pentru Avram Iancu înainte de dubla traversare a Canalului Mânecii!

Bibliotecarul Avram Iancu a primit o veste nesperat de bună înainte de marea încercare de a traversa dus-întors Canalul Mânecii. El este în Anglia de câteva zile și în tot acest timp a stat cu gândul și la fiica sa cea mare, care a susținut examenul de admitere la Facultatea de Medicină din Iași.

Flavia i-a fost alături tatălui ei în alte încercări sportive prin care acesta a reușit, făcând parte din echipa sa, dar acum a reușit să îi ridice moralul, devenind studentă. În plus, acum este așteptată să ajungă în Anglia pentru a se alătura echipei care îl susține pe Avram Iancu în marea sa încercare, el dorind să își doboare propria performanță în privința traversării Canalului. „Deși sunt la Dover și sunt absorbit cu totul de mărețul meu obiectiv, vestea minunată pentru sufletul meu vine din România. Fata mea cea mare a intrat la Medicină la Iași. Sunt atât de mândru de faptul că și-a îndeplinit obiectivul major al anului. Acest lucru mă mobilizează și pe mine și mă responsabilizează în plus. Flavia va fi pe ambarcațiunea însoțitoare în Canalul Mânecii la dubla traversare a acestuia. Sunt atât de onorat ca un om de valoarea ei să facă parte din echipa mea. Există câteva motive ca prezența ei să fie extrem de valoroasă: 1. Legătura emoțională dintre orice tată și fiică este una specială. 2. Flavia și Andrada aveau 9 respectiv 7 ani când am început revoluționarea Înotului românesc în ape deschise prin toată povestea frumoasă a traversării înot a celebrului Canal, simbol al înotului mondial în ape deschise. În singurătatea zbaterii, minunatele mele fetițe au fost martore la chinurile mele liber consimțite din apele reci de munte ale Jiețului. Și acum îmi răsună în minte: ,,Tati, mai aveai 3 minute până să ieși”. Și intram din nou pentru fetele mele. Singurele pe care nu aveam voie să le dezamăgesc. Antrenoarele mele! Au crescut cu visul meu, au plâns la greu și s-au bucurat la victorie. 3. Flavia și Andrada au constituit echipa mea de suport în 2023, pe barcă, când am traversat în premieră națională Marea Galileii, devenind primul român care a traversat Marea unde Mântuitorul lumii a umblat pe ape. Așadar, acum la ceas aniversar, la 10 ani de carieră de înot și 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților, Flavia va fi părtașă la dedicarea acestui înot marelui nostru Erou Național. Reamintesc faptul că sunt aproximativ 2500 de oameni care au trecut înot Canalul Mânecii. Ceea ce dedic lui Avram Iancu au reușit doar 37 de oameni – dublă traversare”, a menționat sportivul din Valea Jiului.

Gelu Ionescu