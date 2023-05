VIDEO: Tismana: Strâng fonduri pentru refacerea casei afectate de incendiu

Autoritățile din Tismana au demarat o campanie de strângere de fonduri pentru refacerea casei din satul Gornovița care a fost afectată miercuri de un incendiu.

„De astăzi (n.red. joi) voi demara o campanie de strângere de fonduri pentru familia doamnei Blendea Anișoara din orașul Tismana, sat Gornovița. În incendiul care a avut loc aseară la locuința doamnei Blendea a ars integral acoperișul casei și de aceea vă rog, dragi oameni cu suflet bun, să fim uniți și să contribuim fiecare cu o sumă de bani, cât de mică, să putem ajuta la refacerea acestei locuințe”, a anunțat primarul Petre Remetea. Cine dorește să doneze poate lua legătura cu primarul sau să meargă la secretariatul primăriei. „Vă mulțumesc mult de ajutor și de implicare, iar cine dorește să doneze poate să mă contacteze la numărul de telefon 0740 37 22 86, la recepția Pensiunii Plaiul Castanilor, la domnul profesor Jerca – se află în vecinătatea locuinței arse sau la secretariatul Primăriei orașului Tismana, iar listele cu donațiile și banii strânși, dar și numele donatorilor vor fi predate proprietarilor locuinței arse”, a mai anunțat primarul din Tismana.

Cauza incendiului

Pompierii gorjeni au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Flăcările au cuprins acoperișul casei. „Au ars aproximativ 90 metri pătrați din acoperișul construcției. Cauza probabilă este un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile”, a anunțat ISU Gorj.

O casă a fost mistuită de flăcări miercuri seara la Gornovița, în Tismana, proprietarii fiind în pline pregătiri pentru nunta fiului lor. Casa tocmai fusese renovată, ca să fie cât mai frumos aranjată în preajma marelui eveniment, doar că toate planurile le-au fost date peste cap.

Nicușor Blendea spune că era prin gospodărie când a zărit primele flăcări. Soția sa se pregătea să o îmbăieze pe nepoțica de o lună și tocmai făcuse focul. Coșul neizolat corespunzător de la baie a fost și cel care a declanșat infernul. Acesta s-a supraîncălzit și în scurt timp focul a pus stăpânire pe toată casa. „Am văzut cum iese fum din acoperiș și mi-am zis că e ceva. Ieșea fum din zona băii și m-am gândit la o problemă, dar dintr-o dată s-a întins foarte repede și n-am mai apucat să fac nimic. Am sunat după pompieri la 112, au venit, dar paguba e mare”, spune bărbatul. Soția sa aproape a leșinat când a văzut ce se întâmplă. Nu își mai aduce aminte decât că s-a trezit în ambulanța SMURD, unde primea îngrijiri medicale, iar pompierii se luptau să stingă flăcările. ,,Multe din ceea ce s-a întâmplat nici nu mai știu pentru că mie mi-a venit rău, a venit ambulanța și m-am trezit în ambulanță la oxigen. Acum sunt cât de cât mai bine, dar nu atât de bine cât ar trebui că am probleme și cu inima. Făcusem focul la baie și acolo unde iese coșul era pus polistiren pentru a izola. De o lună îl pusesem și am tot făcut focul, iar până acum nu am mai avut probleme, dar de acolo a pornit totul. A ars tot, tot. Nici carnea de porc nu a mai rămas în pod. Și tavanele stau să pice că s-au umflat de apă de la pompieri, a mai venit și ploaia. Acum ne pregăteam de nuntă, peste două luni avem nunta cu băiatul. Avem totul tocmit, aranjat, ne-o ajuta Dumnezeu și oamenii să rezolvăm totul până atunci”, a spus Aurelia Blendea. Cei doi soți ar putea să treacă destul de repede peste necazul abătut asupra lor pentru că întreaga comunitate le este alături. Primarul Narcis Petre Remetea a fost la fața locului încă din momentul izbucnirii incendiului și a făcut apel pe Facebook la oameni să vină să ajute și la stingerea flăcărilor, dar și la reconstruirea casei. Ieri dimineață oamenii s-au mobilizat și au început să ajute deja la refacerea locuinței distruse de foc. Un vecin al celor doi soți avea muncitori la casa sa chiar la acoperiș și a preferat să se mute cu aceștia cu tot la clădirea distrusă de foc pentru a ajuta la reconstruirea ei. „La mine ar fi trebuit să se muncească de azi dimineață, dar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat am zis că la mine nu e urgență. Băieții aveau deja sculele la mine, dar casa mea e în construcție, nu stăteam în ea. Aici e urgență și de aceea am zis întâi să terminăm la vecini și apoi o să avem timp și la mine să punem acoperișul. Cred că oricine ar fi fost în situația lor și a mea ar fi procedat la fel, mai ales că echipele de muncitori se găsesc destul de greu, fiind foarte ocupate în perioada aceasta”, a spus Constantin Văcaru.

O echipă de muncitori din cadrul Primăriei Tismana s-a implicat încă de dimineață la refacerea casei. De la o școală dezafectată de mai mult timp au fost recuperate grinzi de lemn și țigle care, în mod normal, urmau să devină deșeuri, dar care au fost puse de-o parte în ideea că, la un moment dat vor fi de folos cuiva. Iar acel moment a venit acum. Primarul Narcis Petre Remetea s-a interesat direct de nevoile pe care le au oamenii și de cum îi poate ajuta mai departe astfel încât viața lor să revină cât mai repede la normal. Unul dintre vecinii celor doi soți, profesorul Costel Jerca, a precizat că oamenii din sat ajută nu doar cu muncă fizică, ci și cu bani, diverse sume fiind donate inclusiv de persoane care nu îi știu direct pe proprietarii casei arse, dar pe care vor să îi ajute. „Au fost aici cred că vreo 15 pompieri, jandarmi, primarul a fost și el, inclusiv pe acoperiș, s-a implicat direct, și cu toții am reușit să salvăm măcar parterul casei, camerele. S-au mai salvat din lucrurile pe care le aveau prin camere. Proprietarii s-au străduit în ultimii ani să își aranjeze și ei casa. Sunt tineri, au un copil de o lună și acum urmau să facă nunta. Când să își pună și ei totul la punct a venit nenorocirea. Dar îi vom ajuta cu toții. La ora 7.00 Primăria a trimis deja primele materiale aici. De la o școală de la Celei nu au aruncat la foc grinzile de lemn, țiglele, ce mai era acolo, și le-a adus aici. S-au mobilizat și oamenii din sat, este și o echipă de dulgheri care ar fi trebuit să lucreze la o altă casă din vecinătate. Totul e benevol, tragem speranțe că lucrurile vor reveni repede la normal și oamenii aceștia să depășească acest moment dificil pentru a se putea bucura apoi de nuntă”, a menționat Jerca.

