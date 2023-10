VIDEO: Rețeta săptămânii – Fabiskitchen: Salată de cârnați tipic austriacă ,,Wurstsalat “

Lista de cumpărături pentru 2 persoane:

* 4 cârnați Knacker;

* 2 cepe roșii;

* 1 ceapă verde.

Pentru marinadă:

* 4 linguri de oțet;

* 3 linguri de ulei;

* 1 lingură de apă;

* 1 linguriță de muștar;

* 1 linguriță de miere;

* Sare și piper după gust.

Modul de preparare:

Salutare tuturor cititorilor de la rețeta săptămânii!

În această ediție vă prezint o salată care este gata în 5 minute, foarte gustoasă și perfectă în orice anotimp.

Este foarte important să folosim acest tip de cârnat ,,Knacker“, pentru că se îmbină foarte bine cu restul produselor. Curățăm cârnatul de piele, apoi îl tăiem feliuțe foarte subțiri. Eu am folosit o răzătoare cu un cuțit special, în așa fel încât, totul a mers mai repede.

Curățăm ceapa roșie și procedăm la fel. Într-un bol, pregătim marinada. Amestecăm toate ingredientele cu un tel, iar, după gust, adăugăm sare și piper. Turnăm marinada peste ceapă și cârnați apoi amestecăm totul bine. Tocăm ceapa verde mărunt și, împreună cu piper proaspăt măcinat, servim imediat. Dacă doriți s-o serviți a doua zi, este mai gustoasă pentru că marinada are timp să se îmbine cu acest cârnat și ceapa roșie.

Așa de repede se pregătește o salată, care chiar este delicioasă și sățioasă! Pe data viitoare, aici, la rețeta săptămânii!

Spor la gătit!

Puteți urmări rețeta aici:

https://www.youtube.com/shorts/mRp2B_OZ4Ac