VIDEO: Bucăți de stâncă pe calea ferată din Defileul Jiului!

Traficul feroviar a fost complet paralizat marți după-amiază, pentru mai multe ore, pe tronsonul dintre Petroșani și Bumbești Jiu, după ce bucăți mari de stâncă au căzut pe calea ferată în zona Pietrele Albe.

Un stâlp din rețeaua de electricitate a fost retezat în două, iar mai multe cabluri au fost rupte, ceea ce a dus la paralizarea circulației feroviare pentru o jumătate de zi. Culmea este că totul s-a întâmplat într-o zonă protejată cu plase de protecție și chiar cu un mic stăvilar realizat din șine de cale ferată, menit să împiedice căderea bucăților de rucă. Una dintre șinele respective a fost îndoită de pietrele căzute, ceea ce arată cât de mare a fost forța acestora. Incidentul s-a produs în zona în care în urmă cu un an, fix pe 3 octombrie, un turist și-a pierdut viața după ce o bucată de piatră a căzut de pe versant și a străpuns parbrizul mașinii pe care bărbatul o conducea, lovindu-l în plin.

De data aceasta, din fericire, nu a fost vreun tren de călători sau chiar marfar care să fie în calea pietrelor, doar că o nenorocire se putea produce dacă un tren interregio din Cluj nu ar fi întârziat mai bine de o oră. „La început, vă dați seama, noi ne-am enervat când am aflat că avem o așa întârziere, dar, din fericire, zicea nașul de tren că am avut întârziere o oră, altfel pietrele ar fi putut cădea pe tren. Întârzierea a fost binevenită până la urma urmei. Noi ne-am supărat că am plecat din Cluj cu o oră întârziere , dar, până la urmă, am evitat accidentul. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Eu trebuia să ajung la Târgu Jiu, dar mai bine să ajungem mai târziu decât niciodată”, a spus călătoarea dintr-un tren oprit în gara din Petroșani. Alte două trenuri au staționat aici, călătorii fiind preluați de autobuze și microbuze și transferați spre Târgu Jiu pentru a-și continua apoi călătoria pe calea ferată în siguranță. La locul incidentului au venit imediat echipe de intervenție care au avut nevoie de mai multe ore pentru a remedia pagubele produse de căderile de rocă. Totul s-a întâmplat la ieșirea dintr-un tunel aflat la circa un kilometru de stația Pietrele Albe. „Au căzut de sus și s-au dus către Jiu. Se vede acolo la un pod cum a rupt din el, dar fără să îl afecteze grav. Au căzut pe o distanță de vreo 50 poate chiar 100 de metri. Când am ajuns noi erau și pe calea ferată și pe lângă, dar multe ajunseseră deja în Jiu pentru că se vedeau urmele prin vegetație pe unde trecuseră.. Erau foarte multe pietre de dimensiuni mari, era rupt un stâlp de susținere contact și la următorii doi a rupt elementele de prindere a consolei de pe stâlpul de beton comprimat care, la fel, nu mai au fire de contact”, a povestit șeful echipei de muncitori veniți să refacă alimentarea cu energie electrică a rețelei care asigură deplasarea locomotivelor prin Defileul Jiului.

Circulația s-a reluat spre sfârșitul zilei cu ajutorul locomotivelor Diesel, muncitorii continuând să lucreze și ulterior pentru a restabili complet legăturile. CFR Călători a transmis scuze pasagerilor pentru cele întâmplate, dar a dat asigurări că mai importantă este siguranța acestora în astfel de condiții. „În intervalul orar 15.00 – 17.50, pe relația Pietroșani – Lainici s-a asigurat transbordare cu mijloace auto a călătorilor din trenurile IR 1823 București Nord – Deva, IR 1836 Cluj Napoca – București Nord și R 2084 Pietroșani – Craiova, după ce mai multe bucăți de stâncă, desprinse de pe versant, au rupt un stâlp de susținere și firul de contact între stațiile Stâmbuța – Pietrele Albe, la km 108+600. Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. le mulțumește călătorilor pentru înțelegere și îi asigură că toate intervențiile desfășurate între stațiile Pietrele Albe – Strâmbuța au avut drept scop redeschiderea circulației în cel mai scurt timp și în deplină siguranță”, se arată într-un comunicat de presă.

Gelu Ionescu