Un nou jucător român la CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a realizat a doua mutare din perioada de iarnă. După ce l-a legitimat pe Milan Luzaic, oficialii grupării gorjene s-au înțeles cu un tânăr român de perspectivă. Este vorba despre David Antonescu (19 de ani), un jucător cu experiență internațională, care poate acoperi pozițiile 3-4. Directorul tehnic, Claudiu Alionescu, crede că noua achiziție se va dovedi foarte utilă pe ambele faze. ,,Este ultima noastră achiziție în acest sezon și sperăm că și rosterul este complet după această achiziție. Știm cu toții cât de greu este să găsim jucători români în această parte a sezonului, și unii de valoare, astfel că ne bucurăm foarte mult că am reușit să parafăm această înțelegere pentru acest sezon, cu posibilitate de prelungire pentru următorul, în cazul în care ambele părți convin la acest lucru. David este un jucător născut în 2004, îl cunoaștem destul de bine din perioada în care a activat la nivel juvenil, și la Focșani, iar debutul lui la Liga Națională s-a produs împotriva noastră, într-un meci de cupă. De asemenea, este un jucător care este școlit la școala spaniolă de la Betis Sevilla și a revenit în România, la Voluntari și Dinamo. Are o experiență destul de vastă astfel în campionatul românesc. Cu siguranță este un jucător care va fi un plus pentru noi, atât de punct de vedere ofensiv, cât și din punct de vedere defensiv”, a declarat oficialul clubului. David Antonescu vrea să-și recapete ritmul de joc la CSM Târgu Jiu și este convins că își poate ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivele. A declarat că a găsit un club unit, iar atmosfera în vestiar este foarte bună.

,,În primul rând vin cu gândul să evoluez, să ajut cât mai mult posibil echipa și să arăt ce pot. De la an la an, se poate observa că e o echipă care investește sănătos și știe cum să facă o echipă cât mai profesionistă. Mi se pare că a avut un progres organic, ceea ce este un semn foarte bun. Eu consider că sunt un jucător inteligent și înțeleg foarte bine jocul și, cu ajutorul fizicului meu, care este destul de puternic, pot sa aduc agresivitate și forță în echipă. În primul rând, mi se pare că echipa este formată ca o familie. Toată lumea se înțelege foarte bine, nu există certuri, ceea ce este un semn foarte bun și este primul pas pentru a forma o echipă competitivă. Am făcut doar un antrenament momentan, dar nivelul pare bun”, a spus Antonescu. El își poate face debutul sâmbătă, la Târgu Jiu, când CSM evoluează împotriva formației CS Vâlcea 1924, în etapa a 21-a din LNBM.

Cătălin Pasăre