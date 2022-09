Starea vremii în Gorj, cu Darius Andrei Norocea – Atmosferă liniștită de toamnă pe parcursul zilei de joi, cu puține fenomene meteorologice notabile

Ziua de azi {Joi, 29 Septembrie 2022} va menține o vreme plăcută, atât din punct de vedere termic, cât și din prisma fenomenelor atribuite instabilității atmosferice.

Cerul se va menține predominant noros, ce este drept, în cea mai mare parte a județului nostru, temporar fiind așteptate și averse slabe, cel mult moderate de ploaie, în zonele din vestul și nord vestul teritoriului gorjenesc {mai ales în zona montană}, însă temporar își va face simțită prezența și soarele.

• În restul teritoriului pot să se ivească doar câțiva stropi.

Regimul termic maxim se va încadra per ansamblu între: 8°C { Vf. Parângu Mare}… 23- 24°C {în zonele central sudice, dar mai ales în sudul Gorjului}!

Ca atare, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei, după o perioadă destul de rece, cu precipitații pe arii extinse, atât sub formă de ploaie, cât și sub formă de ninsoare, în munți!

Temperaturile maxime estimate pentru principalele zone din județ:

• Târgu Jiu: 22°C

• Rovinari: 23°C

• Motru: 22°C

• Turceni: 24°C

• Padeș: 21°C

• Țicleni: 23°C

• Târgu Cărbunești: 22°C

• Târgu Logrești: 22°C

• Bumbești-Jiu: 21°C

• Novaci: 19°C

• Rânca: 12°C

• Vf. Parângu Mare: 8°C

• Defileul Jiului: 18°C

• Vf. Oslea: 11°C

• Vf. Gugu / Godeanu: 9°C

Analiză, text & foto 1: Darius Norocea

Foto 2: Meteologix