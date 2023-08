Șofer de ambulanță, mort în accident de tren! A lovit locomotiva în plin!

Un gorjean care lucra ca șofer pe o ambulanță privată și-a pierdut viața, luni dimineața, într-un accident de tren produs în apropiere de Bumbești Jiu, la Tetila. Bărbatul de 48 de ani nu a oprit la trecerea de cale ferată spre zona locuințelor ACH și a intrat în plin în locomotiva care avea legat de ea un vagon cu 14 călători.

Trenul plecase din Petroșani și mergea spre Craiova, dar a fost nevoit să oprească pe loc, mai ales că locomotiva a fost avariată și nu a mai putut să își continue deplasarea decât tractată. „El nu m-a observat deloc. A intrat în plin, iar eu a trebuit să opresc, dar oprirea nu se face pe o distanță scurtă”, a explicat mecanicul locomotivei. Oprirea s-a făcut în aproape 200 de metri, distanță pe care ambulanța privată a fost târâtă. Șoferul a rămas încarcerat între fiarele contorsionate, pentru scoaterea lui fiind nevoie de mai multe echipaje medicale, dar și de pompieri.

„La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru descarcerare și 2 ambulanțe SMURD din cadrul ISU Gorj, precum și 2 ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, echipajele de intervenție constatând că în urma impactului o persoană de sex masculin era încarcerată și în stare de inconștiență. S-a intervenit pentru extragerea din autoturism a victimei și aplicarea manevrelor de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de către colegii noștri, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbatul în vârstă de 48 de ani”, a menționat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj. Călătorii din tren au menționat că nu și-au dat seama că s-a întâmplat o nenorocire decât în momentul în care trenul a fost oprit și au văzut mașina târâtă de locomotivă pe calea ferată. „A fost un zgomot, dar nu mi-am dat seama că s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Apoi am aflat că a fost o mașină lovită. Trebuia să ajung la Craiova, dar stăm aici de vreo trei ore și sper să ajungem cu bine în cele din urmă”, a spus o călătoare din tren. Alte două trenuri de persoane au avut întârzieri de câteva ore, fiind nevoite să oprească pe traseu și să aștepte eliberarea căii ferate. La fel au procedat și mecanicii câtorva garnituri de marfă, acestea reușind să tranziteze zona la vreo 6 ore după producerea accidentului. Șoferii care trec prin zonă spun că vizibilitatea la nivel de cale ferată este foarte proastă și că nenorociri de acest gen se pot întâmpla oricând, așa cum au mai fost și în trecut. „Nu contează din ce parte vii și treci pe aici pentru că vizibilitatea e la fel de proastă. De 20, poate de 30 de ani, condițiile sunt aceleași. Nu face nimeni nimic pentru a evita situațiile astea. Trebuie să te bagi cu mașina până pe calea ferată ca să poți să vezi stânga – dreapta. Părerea mea e că fără bariere lucrurile de genul ăsta nu vor putea fi evitate pentru că nu ai cum la cât de proastă e vizibilitatea. Și nu e singurul loc în situația asta din județ”, a menționat un taximetrist. Polițiștii au anunțat că au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs nenorocirea, administratorul căii ferate riscând o amendă penală de până la 15.000 de lei dacă ancheta va confirma că lipsa vizibilității a contribuit la producerea accidentului. „ Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 48 de ani, din comuna Dănciulești, în timp ce conducea un autoturism pe DN 66, la pătrunderea pe DC 2A Tetila, la trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu indicator și marcaj rutier, nu s-ar fi asigurat corespunzător și nu ar fi acordat prioritate de trecere trenului numărul 2080, care circula pe ruta Petroșani-Craiova, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto, acesta fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei. Conductorul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Gorj.

Gelu Ionescu