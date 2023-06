Șofer condamnat cu executare. Motivul!

Un an și șase luni de închisoare, cu executare, este pedeapsa primită de un șofer din Baia de Fier, care a condus băut. Decizia Judecătoriei Novaci, pronunțată la începutul acestei luni, nu este definitivă.

Potrivit rechizitoriului, în data de 1 mai 2021, ora 02:28, organele de poliţie din cadrul Poliției Novaci, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui șofer, care circula din direcția DJ 675C – str. Rozelor. Bărbatul a fost tras pe dreapta și testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Gorjeanul a fost condus la spitalul din Novaci, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. „Inculpatul a avut o îmbibaţie alcoolică în sânge de 2,44 g la mie (prima probă), alcool pur în sânge la ora 03:10, respectiv 2,27 la mie (a doua probă), alcool pur în sânge, la ora 04:10”, potrivit buletinului de alcoolemie toxicologică

Bărbatul și-a recunoscut fapta. A spus că în seara respectivă s-a cinstit cu cinci beri de 0,33 l fiecare și nu a mâncat. A băut cu niște amici într-un bar aflat în apropiere de locuinţa sa şi a condus autoturismul doar pe o distanţă scurtă, fiind oprit de poliție. Pentru că are antecedente penale, bărbatul s-a ales cu o condamnare cu executare. În 2017 s-a urcat băut la volan, fiind condamnat definitiv la un an şi trei luni de închisoare, pedeapsă ce a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 2 ani. Acum, mecanicul auto s-a ales cu o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare cu executare. Instanța a ținut cont de nivelul alcoolemiei, dar și de atitudinea inculpatului, care la momentul surprinderii în trafic a fost recalcitrant.

„De reținut este și faptul că inculpatul a avut mai multe condamnări anterioare pentru exact același gen de infracțiuni, atât în țară, cât și în străinătate. În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 60 din Codul Penal. Trebuie reținut că inculpatul a fost anterior condamnat (…) în atare condiții, inculpatul nu poate beneficia de instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere. De asemenea, față de gravitatea faptei și de gradul de repetabilitate a conduitei penale a inculpatului, aplicarea unei amenzi penale este absolut improprie”, a motivat instanța. Decizia Judecătoriei Novaci nu este definitivă, așa că bărbatul a și contestat-o deja.

