Prima săptămână ca rezervist militar voluntar

Jurnalista Cosmina Balint a ales să se alăture Armatei României prin programul de rezerviști voluntari, în timp ce își continuă cariera civilă de jurnalist.

Iată care sunt gândurile Cosminei după numai 7 zile de instruire la Centrul de Instruire Sprijin Luptă din Râmnicu Vâlcea: „O săptămână de inițiere sau introducere în armată, așa am simțit primele 7 zile de aici, de la Centrul de Instruire Sprijin Luptă din Râmnicu Vâlcea. Am avut primul contact cu armata din interior, prima dată când am îmbrăcat uniforma militară și m-am aliniat în pluton. Un sentiment unic, un fior și o motivație puternică. Vreau să învăț cât mai multe, cât mai bine și să știu, în primul rând eu, că oamenii din jur se pot baza pe mine oricând va fi nevoie. Am început în forță cu câteva noțiuni ale instrucției de front, am continuat apoi cu dezasamblarea și asamblarea pistolului mitralieră, acolo unde instructorii au avut mare răbdare să ne explice în detaliu cum funcționează fiecare piesă și cât de important este ca fiecare militar să aibă arma în ordine dar și curată, pentru că și acest proces intră tot in rutina lor. Partea de acțiune plină de adrenalină a sosit spre finalul săptămânii, atunci când am avut ședințele de tragere si confecționarea unei amorse urmate de aprinderea unei încărcături de exploziv real.

Să știi că ai în mână un cilindru de TNT și ești responsabil de aprinderea lui în siguranță sunt poate sentimente pe care de fapt nici măcar un film bine făcut nu ți le poate transmite. Dar pentru toate acestea și cele ce vor urma trebuie o pregătire riguroasă și o experiență care se va clădi în timp, însă nu voi fi singură, iar acest lucru mă încântă și mai mult. La bine sau la greu, am observat că în armată oamenii, indiferent de grad sau funcție sunt uniți și se ajută și nu se lasă în urmă. Pentru mine sentimentul de apartenență la grup și scopul umanitar bine definit sunt unele dintre cele mai importante principii dintr-un mediu, fie el de muncă sau social. Mi-am dorit tare mult să fiu aici, mă bucur că sunt și abia aștept să văd ce va urma!” Sunt gânduri emoționante și pline de realism. Sunt gândurile și trăirile unui militar, fie el și rezervist, la începuturile formării deprinderilor ca luptător profesionist. Și sunt cu atât mai puternice când militarul este de sex feminin, mai atent la detalii și dornic să demonstreze că poate fi la fel de îndemânatic și curajos ca și unul de sex masculin. De asemenea, calitatea ei de jurnalistă a ajutat-o să le aștearnă cu pricepere pe hârtie.

Col. (rtr.) Gigi Bușe