Prescripția răspunderii penale, mijloc procedural prin care se închid dosare, sau corupție mascată

Un sentiment de compătimire pentru biata noastră lege penală, peste care clocotește revolta, mă îndeamnă să comentez câteva aspecte privind prescripția răspunderii penale.

Conform legii (art 153-154 cod penal), prescripția răspunderii penale este prevederea legală conform căreia, după o anumită perioadă (stabilită prin lege) de la comiterea faptelor de natură penală, se înlătură răspunderea penală. Practic, prin prescripție se stinge dreptul statului de a stabili răspunderea penală și de a aplica măsura educativă prevăzută de lege pentru infracțiunea comisă. Textele de lege care reglementează prescripția răspunderii penale stabilesc faptele pentru care prescripția nu operează, precum și termenele de prescripție pentru celelalte de infracțiuni. Legea mai reglementează și situațiile când prescripția este întreruptă ori suspendată, dar nu intru în detalii, pentru că nu asta vreau să transmit.

Se știe de când lumea că eficacitatea combaterii și prevenirii infracțiunilor este strâns legată de promptitudinea cu care organele de specialitate ale statului intervin și trag la răspundere penală pe cei vinovați de săvârșirea de infracțiuni. Cu cât stabilirea răspunderii penale și aplicarea de sancțiuni este mai aproape de momentul săvârșirii infracțiunii, cu atât scopul legii penale este mai eficient realizat.

Să vedem acum dacă, prin modul în care acționează aceste organe specializate, se realizează scopului legii penale.

Mass-media abundă de titluri precum: Crinuța Dumitrean, fosta șefă a Autorității pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), Sergiu Diacomatu, membru al Comisiei ANRP și samsarii de drepturi litigioase, Gheorghe Stelian zis Stelu și Dorin Cocoş (fostul soț al Elenei Udrea), au scăpat de condamnările în primă instanță. În top 10 cele mai importante dosare care s-au prescris și inculpații au scăpat de pușcărie se mai află Darius Vâlcov, Nelu Iordache, Bogdan Olteanu, Dosarul Hexi Pharma, judecătoarei Burlan, Vanessei Youness – iubita lui Gelu Oltean, Adrian Mititelu, dosarele lui Aristotel Căncescu etc. Toate nume mari.

Se cunosc aceste cazuri, mulți erau condamnați în primă instanță la pedepse mari, deci faptele lor au fost grave. Problema este: de ce s-a ajuns la prescripție?

Desigur, explicații circumstanțiale se găsesc: că au durat mult expertizele, că au survenit modificări în structura completelor de judecată și noile complete au trebuit să reia judecata de la început, că au fost adoptate două decizii ale CCR (din 2018 și 2022) care au dat o altă interpretare legii penale etc.

Dacă notăm că doar într-un an (26 iunie 2022 – 26 iunie 2023) au fost clasate aproape 2000 de dosare prin prescripție, vom constata că prescripția aceasta a produs mai mult rău pentru societate decât recursul compensatoriu cu care ne-a pricopsit Tudorel Toader. Pe genuri de infracțiuni cifrele din media arată astfel:

● 44 de dosare de corupție;

● 251 dosare de evaziune fiscală;

● 46 dosare de constituire a unui grup infracțional organizat;

● 376 dosare de furt calificat;

● 326 dosare de înșelăciune;

● 9 dosare de infracțiuni la regimul vamal;

● 180 de dosare de fals în înscrisuri;

● 20 de dosare ce privesc infracțiuni la regimul silvic;

● 43 de dosare de ultraj;

● 142 de dosare de violare de domiciliu;

● 8 dosare de fals în înscrisuri oficiale;

● 258 de dosare de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Nu reiau enumerarea, dar iată, prin prescripție au fost scăpați de pedeapsă 376 de hoți, spărgători de magazine, bancomate, vile de lux, apartamente etc., 336 de escroci, 53 de șpăgari, 258 de șoferi fără permis de conducere valabil la data constatării faptelor etc. Și ne mai mirăm de carnagiul de pe șosele!

Nu intru nici în măruntaiele acestor dosare pentru că nu am informațiile cuvenite, nici nu ar trebui comentate hotărârile judecătorești prin care s-a constatat prescripția, dar pot să mă întreb, mai degrabă să întreb, cum a fost posibil să ții până la prescripție un dosar de ultraj, unde cazul este constatat deseori în flagrant, judecata s-a făcut întotdeauna în procedură de urgență, cu celeritate, cum i se spune acum și unde alte probe, decât cele administrate imediat comiterii faptei, nu mai cauți?

Nu-mi explic nici cum s-a ajuns la prescripție în dosare de conducere a unui autovehicul fără permis de conducere, violare de domiciliu, infracțiuni silvice etc. Și aici faptele sunt constatate prompt, sunt flagrante și nu mă ajută mintea să văd ce probe ar mai trebui administrate pentru a dovedi că respectivul conducător auto nu are permis de conducere.

Aici miroase a ceva în legătură cu cohortele acelea de polițiști rutieri adunați cu autobuzul pentru fapte de corupție, cei ce constată fapta duc mai departe înțelegerea din stradă la colegii lor de la cercetarea penală care țin dosarul la sertar până se apropie prescripția. O mână spală pe cealaltă!

Da, țin dosarul la sertar chiar dacă te plângi la judecător, iar acesta stabilește un termen să finalizeze dosarul. Nu-l respectă, mai depui o contestație privind durata procesului, mai stabilește judecătorul un termen și tot așa, chiar dacă se ajunge la 6-7 asemenea contestații și dosarul zace în continuare la sertar 3-4 ani până se aproprie prescripția. Nu vrea polițistul să-l rezolve și nu ai ce-i face. Comandantul lui nu-l pune la muncă, ba spune că nu-i atributul lui.

Am trăit, iată, s-o aud și pe-asta: comandantul nu mai are atribuția de a-l pune la muncă și de a-l trage la răspundere pe subordonat că nu-și face treaba. Ce se ascunde sub această practică mi-e și greu să pronunț!

Oare procurorii care au supravegheat/condus urmărirea penală în cauzele respective unde au fost? Refuz să cred că le-a fost cumpărată și lor tăcerea. Ar fi prea de tot. Înseamnă că prescripția a devenit o metodă mascată de corupție.

Dar să nu ne limităm la aceste dosare mărunte pentru care nu-ți trebuie mai mult de 2-3 zile să le soluționezi. Să privim puțin asupra unor dosare mai acătării.

De pildă, în cazul Vâlcov, pentru fapte penale comise între 2012-2014, pe când era primar la Slatina, dosarul penal ajunge la Tribunal în 2015. Destul de repede am putea spune. Este condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare, nu este arestat, dosarul se plimbă pe la mai multe instanțe și, după de opt ani, în martie 2023, Curtea de Apel Craiova încetează procesul penal constatând prescripția.

În cazul său au operat „dispoziții procesual penale speciale”, care s-au pus de-a curmezișul, încât dosarul ce-l privea să treneze cu țintă prescripția. „Eminența cenușie”, marele specialist în finanțe indispensabil pentru guvernul României, este menținut pe tot parcursul cercetării, dar și al judecății în funcții de ministru, consilier al primului ministru etc., pe traseul Dragnea-Dăncilă așa încât, le tremura mâna celor care luau dosarul lui din raft.

Poți să vorbești aici de corupție? Doamne ferește! Aici e doar protecție politică din partea unor oameni de stat. Asta nu-i corupție, e mafie! Este crimă organizată, Doar crima organizată capturează legea și o pune la picioarele mafiotului. Păi nu ne spunea un președinte că statul nostru este un stat mafiot. Da, Don Prezident, dar reprezentantul cel mai înalt în stat este președintele.

Și uite așa, s-a ajuns la peste 4.500 de dosare prescrise (cifră preluată din media), iar la anul vom mai adăuga alte 5.000.

Interesant este că, deși toată lumea critică, parlamentari, comentatori TV, presa etc., condamnă asemenea practici, nimeni nu încearcă să înlăture această nouă metodă de corupție.

Păi, dacă nu mai există termene pentru finalizarea urmăririi penale, pentru judecată, dacă dimensiunea acelui „termen rezonabil” este nemăsurată, dacă pentru nerespectarea „termenului rezonabil” nu există măsuri de tragere la răspundere a celor să le zic doar leneși, era normal să se ajungă aici. De la o poștă se vede necesitatea unor corecturi în procedura penală pentru a se ajunge acolo încât legea să fie aplicată prompt și cu certitudine, cum spune doctrina penală.

Și, dacă domnilor parlamentari nu le pasă de ordinea publică, avem și la interne și la justiție profesioniști într-ale legii care ar trebui să vadă.

Altminteri, rămâne cum am stabilit: Legea este o bară peste care trec boșii, pe sub care trec șmecherii și de care se izbesc proștii!

Închei prin a transmite cititorilor ziarului Gorjeanul “Sărbători Fericite și un An Nou 2024” cu sănătate și speranță spre mai bine!

Grl ® dr. I. Staicu