Prea insolit pentru «lecţia» de viaţă – „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra…”!

Am găsit de cuviinţă ca să iau atitudine faţă de o situaţie în care este «inculpat» domnul prof. univ. dr. Dan Ilie Morega, şi nu doar «fostul prefect al Gorjului», aşa cum titrează o parte din mass-media, însetată de ştiri de senzaţie cu iz comercial! Desigur, nu contest procesele verbale ale organelor de poliţie şi constatările lor, pentru că sunt oameni în uniformă care îşi fac «meseria» cu înalt profesionalism în privinţa sancţiunilor aplicate, dar, ca să aruncaţi cu pietre, voi, cei care vă credeţi «fără de păcat» şi să nu vedeţi profilul omului care a greşit o dată sau chiar de mai multe ori, bălăcărindu-l în fel şi chip, parcă e prea mult şi prea insolit pentru «lecţia» voastră de viaţă!

Nu poţi arunca în maşina gunoierilor imaginea unui om care a făcut multe lucruri bune pentru judeţul Gorj, pentru oamenii care i-au cerut ajutorul, atunci când au avut nevoie de ajutor! Personal, îi datorez domnului Dan Ilie Morega, sprijinul necondiţionat, atunci când a trebuit să plătesc tipărirea cărţii «Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene», pentru care îi mulţumesc din suflet şi îi rămân îndatoritor pentru totdeauna! Deci, avem în faţa noastră un om care a scris cărţi şi care iubeşte cărţile, pentru că ştie să le preţuiască!

Suntem în Postul Mare, şi am scris acest lucru, pentru că seamănă izbitor cu momentul întâlnirii Domnului nostru Iisus Hristos cu «femeia păcătoasă», femeia desfrânată sau prinsă în preacurvie, când Evanghelistul Ioan spune că: «Iisus s-a dus la Muntele Măslinilor. Dar dis–de-dimineață a venit din nou la Templu și tot norodul a venit la El. El a șezut şi-i învăța. Atunci, cărturarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta, ca să-L ispitească și să-L poată învinui, dar, Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea”! Apoi, s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și-au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”. Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: ,,Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești”! (Ioan cap. 8:1-11).

Domnule Dan Ilie Morega, unde sunt oamenii, tinerii nenumăraţi, cărora le-aţi dat diplome an de an, oare, niciunul dintre ei nu are curajul să vă vină în ajutor, că doar sunt mulţi dintre ei cu funcţii respectabile? Ca şi în textul Evangheliei redat mai sus, departe de frământările și freamătul orașului, de circulaţia nebună a maşinilor din ziua de azi, ştim că de gloatele curioșilor și de rabinii vicleni, Iisus Domnul a mers în liniștea livezilor de măslini, unde putea să fie singur cu Dumnezeu și să se roage în pace!

Pentru că şi domnul Dan Ilie Morega, acolo, în Padeşul natal, a ridicat o biserică frumoasă spre Slava Lui Dumnezeu, iar, în cazul Mântuitorului, prin comuniunea cu Dumnezeu, Tatăl Său, Domnul Iisus primea putere și învăţătură, de care avea nevoie pentru ziua ce urma în lucrarea ce o făcea cu oamenii. Poate că şi domnul Morega are nevoie de un sfat mai blând, mai iertător, mai îngăduitor, iar, dacă în zorii zilei, Domnul a revenit la Templu și când oamenii s-au adunat în jurul Lui, Iisus Domnul s-a așezat să-i învețe, desigur, atât cât a fost pe acest pământ ca om, a lucrat neobosit prin puterea Duhului Sfânt, cu mila și îndurarea Sa pentru împlinirea nevoilor oamenilor din toate categoriile sociale, care veneau să-I ceară ajutorul.

Domnul Iisus Hristos a lucrat la vindecarea lor fizică și spirituală, căutând să le îndrepte atenția spre mântuirea lor și spre Împărăția Sa cea veșnică. Au existat, însă, acei farisei, cărturari și învățători ai Legii, care, fiind fățarnici, L-au urmărit mereu pe Domnul Iisus, asistând la lucrările și la învățăturile Domnului, pentru a-L prinde în cursele lor, pentru a-L ispiti și a găsi motive de acuzare și de condamnare a Lui la moarte! Aceștia, prin viclenia și fățărnicia lor, s-au dovedit a fi vrăjmașii Domnului Iisus Hristos și a Adevărului Său! (Vasile Gogonea)