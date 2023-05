Podul de la ,,Ghiocela”, situat la intrare în Motru, ar trebui demolat!

Firma Ghiocela SRL, care a construit ilegal mai multe construcții, timp de două decenii, în Motru, a decis să trimită, marți, mai mulți angajați și o mașină a societății pentru a scoate mizeria de sub podul situat lângă una dintre terasele din Piața Veche. Asta, evident, după o serie de controale ale DSP, DSVCA etc, au constatat că într-adevăr lucrurile nu stau conform legii. Patronul a ales astfel, forțat de împrejurări, să dispună curățarea canalului de gardă, plin de dejecții.

Din păcate, salariații firmei nu au putut face treaba până la capăt, deoarece 80% din acest pod, construit abuziv pe domeniul public, nu poate fi curățat, nefiind cale de acces. Singura soluție este demolarea podului construit oricum ilegal. Asta pentru că apa, rezultată în urma ploilor, să poată ajunge în matca râului Ploștina. Decizia luată de patron arată, însă, clar că firma a realizat că a greșit, dar în același timp ce demonstrează că greșelile sesizate acum de Primăria Motru i-au fost tolerate ani la rând. Acum firma este obligată să se conformeze și să intre în legalitate, în caz contrar fiind obligată să suporte sancțiunile în vigoare și chiar demolarea de către autorități a podului în cauză.

Primăria Municipiului Motru a solicitat însă firmei calea de a debloca acest pod pentru a evita totuși demolarea acestuia, in caz contrar, UAT-ul fiind obligat să treacă la măsura drastică. Adică, să demoleze porțiunea de aproximativ 40 de metri de pod, să desfunde tuburile care merg spre matca Ploștina și implicit să se îndrepte împotriva firmei pentru a achita toate aceste costuri, deoarece lucrările au fost realizate fără autorizație și fără acceptul primăriei și a CJ Gorj.

A.S.