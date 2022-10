Pensionarii au protestat pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă seniorii din România – ,,Pensionarii din România au fost nevoiţi să iasă pentru a protesta în Piaţa Victoriei şi la toate prefecturile din ţară, pentru a cere Guvernului să-şi respecte obligaţia constituţională”!

Marţi, 11 octombrie 2022, Federaţiile naţionale reprezentative ale asociaţiilor de pensionari au organizat la Guvern, dar şi la sediile tuturor prefecturilor din ţară, proteste pentru a solicita respectarea obligaţiei constituţionale de a îmbunătăţi nivelul de trai, prin creşterea pensiilor. Protestele au fost organizate de cele trei mari federații de pensionari: «Federația Națională a Pensionarilor», «Uniunea Generală a Pensionarilor» și «Federația UNIREA a Pensionarilor» (FNUPR). Astfel, organizaţiile pensionarilor din România solicită Guvernului creşterea pensiilor cu 26%, din noiembrie, şi renunţarea la transferul contribuţilor la Pilonul 2, în 2023, deci, eliminarea transferului contribuţiilor de asigurări sociale la administratorii privaţi în 2023, pentru ca 12 miliarde de lei să rămână la bugetul de asigurări sociale în vederea majorării pensiilor. Astfel, în opinia unuia dintre lideri, mai exact, a preşedintelui Federaţiei Naţionale «Unirea» a Pensionarilor din România (FNUPR), Dumitru Cojanu, aceste solicitări au la bază gravele probleme cu care se confruntă milioane de pensionari români, legate de creşterea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, la produse alimentare, scăderea cu 19% a pensiei reale: ,,Toate acestea devastând viaţa pensionarilor, mai ales că refuzul Guvernului de a aproba majorarea pensiilor asigurărilor sociale de stat, precum şi refuzul de a aplica prevederilor Legii nr. 263/2010 referitoare la indexarea pensiilor au determinat cele trei federaţii să organizeze această manifestare de protest, sperând că de data aceasta, cererile pensionarilor vor fi auzite, ascultate şi acceptate” a subliniat liderul federaţiei!

„Mulți dintre acești amărâți, nici nu știu ce înseamnă un trai decent”!

În opinia domniei sale: ,,Pensionarii din România au fost nevoiţi să iasă pentru a protesta la Guvern, în Piaţa Victoriei şi la toate prefecturile din ţară, pentru a cere Guvernului să-şi respecte obligaţia constituţională, prevăzută la articolul 47, de a creşte nivelul de trai prin creşterea pensiilor, îndeosebi în aceste momente dramatice de creştere uriaşă a preţurilor la facturi, alimente şi medicamente”, aşa cum susţine domnul Cojanu. Datele statistice evidenţiază faptul că în ultimii trei ani, nivelul de trai al pensionarilor a fost grav afectat de tăierea cu 26% a dreptului de pensie, în anul 2020, punctul de pensie fiind redus de la 1.775 de lei, prevăzut în lege, la 1.442 lei. În acelaşi timp, nu a fost acordată creşterea pensiilor în anul 2021, în timp ce preţurile s-au majorat cu peste 18%, iar, creşterea pensiilor cu numai 10%, în anul 2022, dovedindu-se insuficientă pentru acoperirea creşterii uriaşe a preţurilor la alimente şi facturi cu peste 30-40%, mai ales că inflaţia este în continuă creştere, ajungând la 17%, un lucru pe care demnitarii «statului eşuat» nu îl percep nicidecum, când se gândesc numai la privilegiile lor şi la pensile lor de «maharajahi» ai plaiului mioritic! Cu glasul disperat, organizaţiile pensionarilor din România solicită Guvernului: creşterea pensiilor cu 26%, începând din noiembrie 2022, creşterea valorii punctului de pensie, la 1.840 lei, măsuri de sustenabilitate a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, care va fi aprobat de Parlament prin colectarea integrală a contribuţiilor de asigurări sociale reţinute de la salariaţi, în sumă previzibilă de 16 miliarde lei, respectiv reducerea restanţelor companiilor la bugetul de stat cu cel puţin 50% a contribuţiilor de asigurări sociale, care se estimează la 10 miliarde lei. Acelaşi domn Dumitru Cojanu, foarte activ şi energic, demn de apreciere, solicită modificarea actului normativ privind transferul contribuţiilor de asigurări sociale la administratorii privaţi (Pilonul II), astfel încât pentru anul 2023 să nu se prevadă nici o sumă, estimându-se astfel că 12 miliarde de lei vor rămâne la bugetul de asigurări sociale pentru creşterea pensiilor, iar, pe de altă parte, eliminarea muncii la negru va conduce la creşterea bugetului de asigurări sociale cu patru miliarde de lei. Astfel: „Pensionarii din România sunt într-o situaţie deosebit de grea în aceste momente, arată Dumitru Cojanu, dat fiind faptul că, după o perioadă în care pensiile au fost tăiate cu 26% în anul 2020, deşi s-a promis o creştere de 40%, iar anul trecut decidenţii au mai promis că vor acorda 8% şi au minţit şi de data aceasta şi n-au acordat nimic! Acum, când preţurile au crescut la alimente, la medicamente, la utilităţi, cu valori impresionante – au ajuns utilităţile să fie în valoare egală cu pensia – pensionarii trebuie să primească un răspuns din partea decidenţilor din România, din partea Guvernului, cu atât mai mult cu cât, în loc să ia măsuri de creştere a pensiilor, ultimele măsuri au fost luate, dimpotrivă, pentru a reduce contribuţiile de asigurări sociale. Domnul Cîţu a promovat un proiect de lege ca să mai reducă din contribuţii cu 5% pentru ca să crească salariile, ceea ce va aduce o reducere a bugetului de pensii cu 13 miliarde”, susţine preşedintele FNUPR, acesta apreciind ca un bun economist că valoarea reală a beneficiilor din Pilonul II va scădea drastic peste 20 de ani, din cauza inflaţiei, ceea ce înseamnă că: „Pentru Pilonul II, avem acum, din comunicările care s-au făcut, 90 de miliarde de lei plasaţi la cei şapte administratori privaţi. 90 de miliarde e o cifră impresionantă, luată din contribuţiile de până acum a celor care sunt în plată, iar eu cred că nenorocirea este faptul că peste 10-15-20 de ani, când vor primi cei care sunt îndreptăţiţi să primească din Pilonul II, valoarea reală va fi mult mai mică. Atunci, vor cumpăra produse poate la nivel de 10% faţă de ceea ce se cumpără la ora actuală, întrucât inflaţia este în creştere foarte mare, poate că în anii următori va ajunge la două cifre. La aceste lucruri nimeni nu se gândeşte, cei care se ocupă de aceste treburi se gândesc să reducă valorile din bugetul de asigurări sociale, iar acest lucru e dăunător”, a spus în cele din urmă Dumitru Cojanu. La rândul său, domnul Preda Nedelcu, președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România (FNPR), apreciază că: „Mulți dintre acești amărâți nici nu știu ce înseamnă un trai decent”, fiind nemulțumiți că nu mai fac față scumpirilor la alimente, curent și gaze și cer majorarea pensiilor în raport cu rata inflației, deoarece, aproape jumătate dintre pensionari primesc lunar sub 1.000 de lei, aşa că unii dintre pensionari amărâți mai sunt ajutați de către copiii lor care sunt plecați în străinătate, alții se împrumută la vecini, la case de ajutor reciproc, ceea ce înseamnă că e greu să trăiești cu 1.000 de lei în ziua de astăzi, ca să nu mai vorbim de un trai decent! În scandările lor, pensionarii au cerut să se respecte legea nr. 263 care obligă Guvernul să acorde rata inflației, mai ales că se lucrează la o nouă lege a sistemului public de pensii, iar, protestatarii au solicitat Ministerului Muncii să accepte reprezentanţii federaţiilor de pensionari să participe la elabortarea acestei legi, fără a li se acorda atenția cuvenită! Chiar ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit, în ultima perioadă despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar, deocamdată nu este nimic cert, mai ales că recent, «sinistrul» menționa că pentru o eventuală majorare a pensiilor cu 10 la sută, impactul bugetar ar fi de 11 miliarde de lei! Refuzul Guvernului de a aproba majorarea pensiilor și asigurărilor sociale de stat, precum și refuzul de a aplica prevederile Legii nr. 263/2010 referitoare la indexarea pensiilor, au determinat cele trei federații să organizeze această manifestare de protest, sperând că de data aceasta cererile pensionarilor vor fi acceptate, în condiţiile în care viața pensionarilor este devastată de avalanșa creșterii prețurilor la curentul electric și la gaze naturale, la produsele alimentare – toate acestea în condițiile în care resursele financiare ale pensionarilor sunt foarte mici, dar, Guvernul nu a respectat prevederile legii privind indexarea pensiilor cu rata inflației și nu a majorat, cum se impunea, pensiile. Una dintre revendicări solicită interzicerea companiilor energetice de a debranșa clienții pentru neplata facturilor.

,,Am reuşit, cu sprijinul celor din conducerea asociaţiei, a filialelor, să mobilizăm un număr de oameni care să arate că este necesar ca Guvernul să-şi arate şi asupra noastră privirea”!

Aşadar, marţi dimineaţa, începând cu ora 10,00, în faţa Prefecturii Gorjului s-au adunat peste 250 de pensionari, care au cerut, prin reprezentanţii lor, creșterea pensiilor, asigurărilor sociale de stat și aplicarea prevederile legii referitoare la indexare, raliindu-se în felul acesta programului de revendicări ale pensionarilor din toată ţara. În cele din urmă s-a constituit o delegaţie a Ligii Pensionarilor din Gorj, având în fruntea sa pe domnul economist Petre Rădulescu, preşedintele asociaţiei, împreună cu domnii: Vrăjitoarea Ion şi Răducă Constantin de la Motru, Zgarbură Emil de la Târgu-Jiu şi Ionică Biriboiu de la Strâmba-Jiu (Turceni), care a urcat scările prefecturii până la etaj, iar, pentru că unul dintre membrii delagaţiei era din Turceni, iar, d-na Prefect Cristina Cilibiu este tot de la Turceni, delegaţia a fost primită cu «uşa deschisă», cum se spune, cu acest prilej purtându-se o discuţie amiabilă şi sinceră, după care doamna Prefect, ca reprezentantă a Guvernului în teritoriu, a luat notă de cerinţele pensionarilor gorjeni şi a promis că va înainta Guvernului toate aceste probleme! În concluzie, putem spune că merită felicitări d-na Prefect Cristina Cilibiu, pentru disponibilitatea de a purta un scurt dialog cu liderii pensionarilor protestatari, dar, dacă stăm puţin să refelectăm, oare, de ce nu au ieşit şi alţi lideri politici ai judeţului, parlamentarii Gorjului, în faţa prefecturii, ca să stea de vorbă cu protestatarii, să le asculte doleanţele, iar, la banchetele care s-au organizat în preajma zilei de 1 octombrie, unii dintre ei au petrecut şi au benchetuit nevoie mare la mesele festive ale pensionarilor??(sic!!). E doar o întrebare care poate avea multe răspunsuri din partea demnitarilor, ca şi din partea acelora care nu au nevoie decât de un trai decent! În locul unei concluzii necesare, dar şi ca un preludiu al dialogului, vom prezenta doar începutul unui interviu mai amplu realizat imediat după miting, cu domnul Petre Rădulescu, Preşedintele Ligii Pensionarilor din Gorj:

-Rep. Domnule economist, Petre Rădulescu, am fost astăzi prezenţi la o «adunare populară», aşa cum vă place dummneavoastră să o numiţi, dar, de fapt, este o manifestare de protest a pensionarilor gorjeni, aşa că v-aş întreba, cum consideraţi că au răspuns pensionarii gorjeni la această manifestare?

-P.R. Domnule profesor, în legătură cu ceea ce precizaţi dumneavoastră, noi folosim acest termen, pentru că aşa prevede legea de organizare a unor astfel de acţiuni! Suntem obişnuiţi să vorbim despre mitinguri, n-am ajuns la greve, ci, doar la mitinguri!

-Rep. Domnule preşedinte, eu aş pune problema şi în calitate de sociolog, de aceea, m-aş referi la faptul că în condiţiile în care populaţia ţării noastre, ca şi a ţărilor dezvoltate, devine o populaţie tot mai îmbătrânită, cred că acest segment de populaţie va trebuie să fie mult mai atent privit în viitor!

-P.R. Aveţi dreptate, iar, legat de acţiunea în sine, aş spune că astăzi, am reuşit, cu sprijinul celor din conducerea asociaţiei, a filialelor, să mobilizăm un număr de oameni care să arate că este necesar ca Guvernul să-şi arate şi asupra noastră privirea, pentru că, mai ales în ultimul an, asistăm la o avalanşă a creşterii preţurilor, a creşterii inflaţiei…

-Rep. …care, din păcate, afectează cu deosebire persoanele de vârsta a treia!

-P.R. Da, vorbim despre situaţia pensionarilor, a persoanelor vârstnice, dar, să sperăm că tot ceea ce noi am prezentat cu ocazia acestei acţiuni, cu ceea ce vom merge şi noi mai departe la organismele noastre superioare, dar, şi la Ministerul Muncii, o facem pentru a se atrage atenţia şi asupra calităţii vieţii noastre! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA