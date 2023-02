Medserv Min și-a îmbogățit paleta de servicii medicale! Face examinări medicale pentru fișe auto și pentru port armă

Așa cum a anunțat la începutul acestui an, directorul Medserv Min, Anca Bordușanu, a subliniat, ieri, că societatea pe care o conduce a reușit să acrediteze noi servicii in cadrul subunității CE Oltenia.

Este vorba despre cel privind examinările medicale pentru fișa auto și pentru permisul de port armă. ,,Începând de astăzi (luni, n.r.), efectuăm controlul medical necesar pentru dobândirea permisului de conducere și permisului de port armă, la cel mai înalt nivel profesional. Vă oferim cel mai mic preț din Gorj. Vă așteptăm în Târgu-Jiu, Calea Severinului nr. 38A (fosta vilă Fofo) fiind disponibilă și o parcare special amenajată pentru pacienții noștri Mulțumesc colegilor, membrilor Consiliului de Administrație și conducerii Complexului Energetic Oltenia pentru tot sprijinul acordat”, a menționat directorul Medserv Min, Anca Bordușanu.

A.S.