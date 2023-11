Magna cum laude!

Toată lauda polițiștilor judiciari și a celor care au colaborat în acțiunea de descoperire a infractorilor care au comis crima cu scop de jaf de la Sibiu. Spun poliției judiciare, pentru că aceasta este denumirea tradițională a actualilor polițiști de la „Investigații Criminale” cum se numesc acum.

Ca polițist judiciar o viață de om, am urmărit cu sufletul la gură cazul, am trecut prin filtrul gândirii și experienței mele toate informațiile aduse în media cu sau fără voia responsabililor de caz, am trăit cu emoție de parcă aș fi dorit să fiu acolo în echipă toate încrâncenarea polițiștilor și am răsuflat ușurat când s-a comunicat știrea că infractorii au fost identificați. Din toată inima felicitări!

O astfel de acțiune dă imagine poliției și nu cele despre care scriam cu puțin timp în urmă. O astfel de acțiune trebuie să determine factorii diriguitori din poliție, justiție, parlamentari să elimine prin lege posibilitatea ca infractori dovediți, șpăgari, hoți și tâlhari să fie menținuți în sistem, i-auzi, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare! Asemenea indivizi trebuie eliminați din sistem în minutul următor, judecați cu celeritate și aspru pedepsiți. Și nu pedepse cu suspendarea executării!

Dintotdeauna legile penale au prevăzut circumstanțe agravante pentru funcționarul public șpăgar care, prin natura atribuțiilor de serviciu, era chemat să descopere ori să judece cazurile de corupție. Istoria dreptului penal vorbește de pedepse cu moartea, despre dublarea cuantumului pedepsei prevăzute de lege etc pentru asemene funcționari. Asta pentru că buboiul din corp se extirpă cu bisturiul, nu cu alifii.

Pedeapsa trebuie să imprime frică spune doctrina penală, dar și să fie prilej de educație pentru sine și pentru alții?

Desigur nu ne întoarcem la legea talionului, nici pedepse care să ucidă speranța de viață a omului, dar nici ca să tratăm cu alifii un buboi, cum există numeroase cazuri în practica judiciară actuală.

Total de neînțeles pedeapsa aplicată celor doi polițiști șpăgari prinși în flagrant în București, condamnați la închisoare cu suspendare executării pedepsei! Dar și mai de neînțeles este, citez: „aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării… dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa… orice funcţie în cadrul structurilor Poliţiei Române, pe o durată de 4 (patru) ani”. Ciudat! Adică după expirarea interdicției, cei doi pot reveni în poliție? De ce nu, că doar sunt profesioniști consacrați. Păi dacă le pica în trafic mașina aia roșie suspectă, nu se pricopseau ei cu câte-un ceas de mână de câteva mii de euro? Ba îi mai și informau despre locurile unde sunt instalate filtre, pânde, filaje etc.

Ce înțeleg șpăgarii din acest caz, din alifia cu care au fost tratați confrații lor?

Treziți-vă domnilor diriguitori! Nu vă împăunați acum cu „ce oameni valoroși are poliția!” Da, are. Și are mulți, dar nu-i meritul nici-unuia dintre dvs. cei aflați la manșă. Ca să vă ridicați la valoarea lor, dovediți că puteți curăța poliția de tot ce-i strică imaginea. Criminalitatea contemporană este mai periculoasă ca oricând, infractorii sunt mai dotați și informați ca oricând și avem nevoie de poliție puternică cu polițiști integrii. Cultivați doar corectitudinea, implicarea și eficiența, cum spunea reputatul polițist, generalul George Ioan Dănescu, de fapt singurul polițist adevărat promovat Ministru de Interne!

Încă o dată, felicitări echipei care a acționat în cazul din Sibiu!

Grl dr. Ion Staicu, avocat