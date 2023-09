Liceul din Mătăsari îi așteaptă pe cei peste 500 de elevi, cu noi dotări și cadre didactice calificate

Luni, 11 septembrie 2023, se va auzi primul clinchet al clopoţelului şi la Liceul din Mătăsari, unde elevii, cadrele didactice şi părinţii vor păşi cu emoţie. Sperăm să fie o emoţie comună şi constructivă care să conducă spre rezultate foarte bune. Dar pentru a afla mai multe despre Liceul din Mătăsari am stat de vorbă cu domnul director Vasile Iliescu.

A.D.: – Stimate domnule director, câți elevi și preșcolari vor studia începând din 11 septembrie la unitatea de învăţământ pe care dumneavoastră o conduceţi?

V.I. : – Dacă ne referim la numărul total de elevi și preșcolari, pot să vă spun că avem înmatriculaţi la această dată 659 de elevi și preșcolari, dintre care 81 de preşcolari, 165 de elevi la învăţământul primar, 164 de elevi la nivel gimnazial şi 195 de elevi la nivel liceal(forma de zi plus seral). De asemenea, avem și învățământ profesional, unde sunt înscriși 54 elevi.

A.D.: – Raportându-ne la anul şcolar care s-a încheiat, numărul de elevi a crescut sau a scăzut? Nu că ar fi la dumneavostră în comună o problemă cu natalitatea, ea e la nivel naţional, după cum ştim.

V.I.: – Comparativ cu anul trecut, numărul elevilor înscriși la nivelul liceului nostru a scăzut în proporție de 5-6%, cauza principală fiind într-adevăr natalitatea.

A.D.: – Se spune că pomul bun se cunoaşte după roade, dumneavoastră sunteţi mulţumit de rezultatele obţinute la nivel de unitate? Mă refer la procentul de promovabilitate atât la Evaluarea Naţională, cât şi la Bacalaureat.

V.I.: – Cu siguranță că putem fi mulțumiți, cu toate că, vorbind de rezultatele elevilor, ne dorim ca acestea să fie din ce în ce mai bune. La examenul de Evaluare Națională am avut un procent de promovabilitate de 79%, peste media școlilor din mediul rural, iar la examenul de Bacalaureat, un procent și mai bun, de peste 86%, situându-ne în fruntea liceelor tehnologice la nivel de județ.

A.D.: – Pentru că în procesul de educaţie un rol important îl joacă educatorul, care este situaţia cadrelor didactice angajate la Liceul din Mătăsari? Aveţi ocupate toate posturile? Pun aceste întrebări ca să afle părinţii şi să nu fie îngrijoraţi din niciun punct de vedere.

V.I.: – Da, avem cadre didactice bine pregătite, pornind de la grădiniţă şi până la liceu: 34 de profesori pentru învățământul gimnazial și liceal, 10 profesori pentru învățământul primar și 5 profesori pentru învățământul preșcolar. Toate cadrele didactice sunt calificate, nu avem personal necalificat, majoritatea au gradul didactic I sau II, având și câteva cadre la început de drum. Părinţii nu trebuie să se îngrijoreze, am fost mereu atenţi la nevoile elevilor şi ne dorim cu toţii performanţă, doar este în joc prestigiul liceului.

A.D.: – Aş vrea să ne vorbiţi şi despre dotarea Liceului din Mătăsari.

V.I.: – La ora actuală, ne putem lăuda cu o dotare destul de bună, din nou, fiind loc de mai bine. În cursul anului trecut, nivelul III al liceului a fost modernizat, asta însemnând reamenajarea sălilor de clasă și înlocuirea mobilierului cu unul modern, adaptat nevoilor actuale ale elevilor. De asemenea, anul acesta, cu sprijinul Primăriei și Consiliului local Mătăsari, s-au realizat aceleași lucrări de modernizare și la sălile de clasă de la nivelul II al liceului. Avem două laboratoare de informatică, dotate cu aparatută informatică corespunzătoare, trei table interactive, dotare cu videoproiector în majoritatea sălilor de clasă, sală de sport modernizată, amfiteatru, unde s-a schimbat mobilierul. Acestea sunt doar câteva dintre dotările unității noastre, în derulare fiind și o serie de alte proiecte care așteptăm să fie realizate.

A.D.: – Ar fi bine să ne vorbiți puțin și despre proiectele de viitor.

V.I.: – În viitor, suntem prinși într-o serie de proiecte, de unde sperăm să obținem o dotare și mai bună, cu material didactic și echipamente informatice. Vorbim aici despre PNRR, PNRAS și, să nu uităm că avem în derulare proiectul ROSE, unde se așteaptă o serie de alte dotări.

Nu trebuie să uităm nici despre faptul că, la nivelul unității se derulează o serie de proiecte Erasmus+, în cadrul cărora, elevi ai unității vor desfășura stagii de pregătire la nivel internațional. Am avut și în trecut astfel de proiecte și avem în continuare proiecte în derulare.

A.D.: – Din ce ne-ați relatat, se observă că aveţi sprijinul autorităţilor locale, nu-i aşa?

V.I.: – Ne-am bucurat mereu de sprijinul autorităților locale, după cum v-am spus mai înainte despre câteva dintre proiectele prin care autoritatea locală Mătăsari a sprijinit unitatea de învățământ. Mai trebuie spus și că, tot pentru școală, autoritatea locală are mai multe proiecte depuse, unul dintre acestea fiind și cel legat de achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor navetiști. Tot de la autoritatea locală am primit sprijin și la fiecare sfârșit de an școlar când am premiat performanța, astfel încât fiecare elev al nostru, care a obținut premii la olimpiade și concursuri, a fost recompensat cu sume de bani de către Primărie și Consiliul Local Mătăsari.

A.D.: – Conform articolului 106 din noua lege a Educaţiei, care la alineatul (4) spune aşa: ,,Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ.’’, credeţi că veţi întâmpina probleme? În toată ţara părinţii vor fi revoltaţi că nu pot lua legătura cu elevii, în special cei care fac naveta. Aveţi mulți elevi navetişti?

V.I.: – Fiind o unitate de învățământ, la nivel liceal, aflată la o distanță considerabilă de alte unități liceale (peste 40 km față de liceele din Tg. Jiu, Motru sau față de liceul din Turceni) avem destul de mulți navetiști. Pentru aceștia am căutat întotdeauna să acordăm o atenție deosebită, am decontat mereu transportul școlar la timp. În ceea ce privește legătura părinților cu copiii, pe perioada cursurilor, aceasta se poate ușor realiza prin faptul că, fiecare diriginte va păstra o legătură permanentă cu părinții, totul în interesul superior al copiilor.

A.D.: – Vă mulţumesc pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor mele şi vă doresc: Un an şcolar plin de realizări!

V.I.: – Și eu vă mulțumesc!

Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să lucreze la inimile tuturor celor implicaţi în sistemul educaţional din România şi să avem rezultate deosebite, iar elevii să se simtă în siguranţă în şcoli.

Any Drăgoianu