La 1 Iulie 2024 se împlinesc 70 de ani de la înfiinţarea schelei de extracţie Ţicleni

Dragi petroliști, cu mare durere aștern aceste rânduri, în preajma împlinirii a 70 de ani de la înființarea Schelei de Extracție Țicleni, observând îngroparea voită a istoriei petrolului românesc, deși istorici de prestigiu, nu români, ci străini, ca Rene Sediloot, autorul lucrării “Istoria Petrolului” (Editura Politică, 1979, pag. 58), Jaques de Laumay și Jan Michel Charlie, autorii lucrării “Istoria secretă a petrolului” (Editura Politică, București, 1989), Jean-Jaques Bereby, autorul lucrării “Histoire mondiale de petrole”, Paris, Edition du Pont Royale, 1961 și alții, care recunosc prioritatea românilor în industria explorării, exploatării și prelucrării petrolului, înaintea celorlalte state de pe glob.

Dar și mai mare e durerea văzând îngenuncherea României de către singura țară din Europa, – Austria – la porțile Shenghenului și culmea, tocmai de către țara care a acaparat petrolul românesc. Comportamentul țării care se opune intrării României în Shenghen e de tip colonialist, deși s-a declarat desființarea colonialismului. Probabil că Europa admite un neocolonialism.

Sărmanii petroliști au mai fost duși cu preșul de către toate guvernele, de la privatizarea Petromului încoace, în privința confiscării nedrepte a drepturilor legale de 8% din acțiunile privatizării petrolului românesc. A fost o hoție fățișă.

Sunt sigur că nici în acest an jubiliar, ca și în anii trecuți, cinstirea acestui eveniment, ca și al dării în producție a primei sonde, nu va prezenta nicio importanță pentru profitorii petrolului românesc și, în special, privind Țiclenii.

Cu amărăciune amintesc că în 2013, după aproape 10 ani de când lansasem cartea “PETROLUL ȘI OLTENII”, am fost sunat la telefon, de la Paris, de către inginerul care, tânăr pe atunci, la 18 iunie 1953 reușise darea în producție a primei sonde de petrol de la Țicleni, și m-a întrebat, cum va fi marcat acest eveniment la Țicleni? I-am răspuns că cred, cu bucurie. Imediat am și publicat în ziarul “Gorjeanul”, articolul: ”18 IUNIE 1953 – ZI MEMORABILĂ PENTRU ŢICLENI, ŞI NU NUMAI”.

Ni se pare că au trecut prea repede cei aproape 70 de ani de la data când a fost pusă în producţie prima sondă, nr. 80 Tunşi, cu o producţie de 30 tone de ţiţei şi 4000 m.c. gaze, la zi. Evenimentul a fost de bun augur pentru dezvoltarea Ţiclenilor, a Gorjului şi Olteniei.

Fac parte din generaţia care a crescut odată cu naşterea erei petroliere a Olteniei şi este bine să ne aducem aminte de unde am plecat, unde am ajuns, dar şi încotro ne îndreptăm?

Am contactat atunci conducerea rămasă la Țicleni rugând să invite pe petrolişti şi pe gorjeni să reflectăm la o astfel de întrebare. Poate, împreună, vom formula un răspuns. Zadarnic. Au zis că nu aprobă Bucureștiul. S-A LUAT PAUZA MARE…

Acum sunt alți stăpâni, NU ROMÂNII.

Jurist, Ion M. Ungureanu – fost sondor