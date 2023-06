IntenCity Festival susținut de Superbet Group

IntenCity Festival este un eveniment muzical de amploare care are loc în fiecare vară la Craiova, aducând împreună artiști de top și entuziaști ai muzicii. Festivalul a debutat în vara anului 2022 și s-a bucurat de un succes extraordinar, devenind rapid un eveniment așteptat și îndrăgit de comunitatea locală și nu numai.

Organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova, IntenCity Festival are ca scop principal să ofere o experiență variată și captivantă, aducând pe scenă performeri renumiți din diverse genuri muzicale. De la electronică și pop până la rock, festivalul promovează diversitatea și îmbinarea diferitelor influențe muzicale.

Prin parteneriate cu sponsori precum Superbet, IntenCity Festival reușește să ofere experiențe memorabile și să creeze un cadru propice pentru distracție și bucurie. Atmosfera vibrantă, energia pozitivă și pasiunea pentru muzică fac din acest festival un eveniment de neratat pentru iubitorii de muzică și pentru cei în căutare de aventuri culturale în Craiova.

Anul acesta, Festivalul IntenCity se va desfășura începând cu 30 iunie, fiind organizat pe parcursul a trei zile. Fiecare seară de festival va oferi concerte live atât pe Stadionul Ion Oblemenco, cât și la Sala Polivalentă. Pregătește-te să fii martorul unui moment spectaculos în care vocea inconfundabilă a lui Enrique Iglesias te va purta într-o călătorie muzicală plină de pasiune, iar ritmurile nebune și beat-urile hipnotizante ale lui Tiësto, un adevărat maestru al muzicii electronice, îți vor captiva simțurile. Dar magia nu se oprește aici, deoarece Godz of Rock vor oferi o performanță extraordinară, special pentru IntenCity, adăugând adrenalina rock-ului autentic. Va fi acea clipă în care vei simți că faci parte dintr-o comunitate de iubitori ai muzicii și care va rămâne imprimată în inima ta pentru totdeauna.

Programul de pe Mainstage (Stadionul Ion Oblemenco)

30 iunie:

18:00 – Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang

19:00 – Dr. Alban

19:40 – Sabrina

20:20 – Jenny Berggren de la Ace of Base

21:00 – Haddaway

21:40 – SNAP!

22:30 – WRS

23:30 – Bellini cu Baletul Operei Române Craiova

00:30 – Zdob și Zdub

01:30 – Godz of Rock cu Orchestra Operei Române Craiova

1 iulie:

18:00 – Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang

19:30 – Manuel Riva

21:30 – Subcarpați

23:00 – Mahmut Orhan

00:00 – Ummet Ozcan

01:00 – Tiësto

2 iulie:

18:00 – Kiss FM Party cu DJ Emil Safta și MC Tom Crîngureanu

19:30 – Alex Ferrari cu Baletul Operei Române Craiova

20:30 – Oceana

21:15 – Ruslana

22:30 – Enrique Iglesias

00:00 – Gianluca Vacchi

Programul de la Sala Polivalentă

30 iunie

18:00 – DJ Addytzu

18:45 – DJ Gius

19:30 – Bvcovia

20:15 – Marko Glass

21:00 – Ian

21:45 – Killa Fonic

22:45 – Mindcage

23:45 – Andrew Dum

00:45 – AG Swifty

01:45 – Brad Brunner

02:45 – Dodo

01 iulie

18:00 – Andrei YC

18:45 – NotSoCommonDJ

19:30 – Basska

20:30 – Malagamba

21:30 – M.G.L.

22:15 – Byga & Phila & DJ H

23:00 – DOC

23:45 – Deliric x Silent Strike

00:45 – Argatu’

01:30 – Special Guest

02:30 – Gabrian

03:15 – Ve.Re

02 iulie

18:00 – Your Midwife on Ice

18:45 – DJ Sauce

19:45 – Rava

20:30 – Azteca

21:15 – Nane

22:15 – Bad and Boujee

23:15 – Mr. Flexxx

00:15 – Sigma DJ Set

01:15 – Andre Rizo

02:15 – Yaya

03:15 – Replik

Despre Superbet Group:

Fondat în anul 2008, Superbet este o companie de tech & entertainment, fiind liderul industriei de pariuri sportive din România. De asemenea, grupul este prezent în 10 țări, cele mai importante piețe fiind în România, Belgia, Polonia și Serbia.

Superbet este membru al IBIA (Asociația Internațională de Integritate în Betting) și singura companie românească premiată de patru ori în cadrul Central & Eastern European Gaming Conference cu trofeul de excelență în regiune – Cel mai bun Operator de Pariuri Sportive din Europa Centrală și de Est.

Despre Festivalul IntenCity:

Festivalul IntenCity, care a avut prima ediție în vara anului 2022, este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova. Conceptul festivalului este să reunească anual o varietate de genuri și influențe muzicale.

