Festivalul IntenCity: Programul pe zile

Începând cu 30 iunie, Festivalul IntenCity își deschide porțile pentru iubitorii de muzică și vibe-uri de petrecere vechi și noi. Evenimentul promite să sărbătorească vara cu trei seri incendiare alături de artiști de top.

În fiecare seară de festival vor fi concerte/show-uri live atât pe Stadionul Ion Oblemenco cât și în Sala Polivalentă.

Programul de pe stadionul Ion Oblemenco se va desfășura astfel:

30 iunie

17:00 – Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang

18:00 – WRS

19:00 – Dr. Alban

19:35 – Sabrina

20:05 – Jenny Berggren from Ace of Base

20:40 – Haddaway

21:40 -Godz of Rock with Craiova Romanian Opera Orchestra

23:35 – Snap!

00:00 – Bellini with Craiova Romanian Opera Ballet

01:15 -Zdob și Zdub

01 iulie

18:00 – Kiss Kiss in the Mix cu DJ Yaang

19:30 – Manuel Riva

21:30 – Subcarpați

22:45 – Mahmut Orhan

23:45 – Ummet Ozcan

01:00 – Tiësto

02 iulie

18:00 – Kiss FM party cu DJ Emil Safta și MC Tom Crîngureanu

19:20 – Alex Ferrari with Craiova Romanian Opera Ballet

20:25 – Oceana

21:15 – Ruslana

22:30 – Enrique Iglesias

00:10 – Gianluca Vacchi

Sunteți pregătiți să aflați ce vă rezervăm și pe scena Sălii Polivalente? Iată programul detaliat:

30 iunie

18:00 – DJ Addytzu

18:45 – DJ Gius

19:30 – Bvcovia

20:15 – Marko Glass

21:00 – Ian

21:45 – Killa Fonic

22:45 – Mindcage

23:45 – Andrew Dum

00:45 – AG Swifty

01:45 – Brad Brunner

02:45 – Dodo

01 iulie

18:00 – Andrei Yc

19:00 – Basska

20:00 – Mr. Flexxx

20:45 – Bad and Boujee

21:45 – M.G.L.

22:30 – Byga & Phila & dj h

23:30 – Doc

00:15 – Deliric x Silent Strike

01:00 – Argatu’

01:45 – Mahony

02:45 – Gabrian

03:20 – Ve.Re

02 iulie

18:00 – Your Midwife on Ice

18:45 – Dj Sauce

19:45 – Rava

20:30 – Azteca

21:15 – Nane

22:15 – Malagamba

23:15 – NotSoCommonDJ

00:15 – Sigma DJ Set

01:15 – Andre Rizo

02:15 – Yaya

03:15 – Replik

Despre IntenCity Festival

Festivalul IntenCity, care a avut prima ediție în vara anului 2022, este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova. Conceptul festivalului este să reunească anual o varietate de genuri și influențe muzicale, iar în parteneriat cu BCR, sponsorul principal al evenimentului în acest an, aduce împreună muzica de ieri, de azi și de mâine.

Puteți afla mai multe detalii despre eveniment accesând link-urile de mai jos:

https://iticket.ro/event/intencity

https://www.craiovaintencity.ro/

În această vară, pulsul orașului întâlnește ritmurile muzicii la Festivalul IntenCity!