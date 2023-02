Festival al oamenilor de zăpadă în Straja

Finalul vacanței de iarnă pentru elevi a atras mii de turiști în Rânca și Straja, dar ultima stațiune a ieșit în evidență la sfârșitul săptămânii trecute prin două acțiuni care au devenit deja tradiție.

Una dintre ele a fost sărbătorirea ursului Baloo, cel care a împlinit 23 de ani de când a fost salvat de la moarte, după ce a fost găsit rănit în Defileul Jiului, între timp el devenind mascota vie a stațiunii. Cea mai mare atracție au reprezentat-o însă oamenii de zăpadă, pentru care în Straja a fost organizat un festival special. Copii veniți aici în vacanță, dar și părinții lor, s-au întrecut în a crea personaje din zăpadă dintre cele mai diverse. Nu departe de pârtia principală a apărut un „salon de coafură”, pe care câțiva bucureșteni cu rădăcini în Valea Jiului l-au amenajat spre bucuria celor care au trecut pe acolo și i-au felicitat. „Noi suntem investitori strategici aici în zonă. Straja a devenit o stațiune de lux, cu mulți turiști, și am observat că această piață a saloanelor de înfrumusețare este încă virgină. Am deschis primul salon, oamenii trec, întreabă când să se programeze. Am făcut o domnișoară din zăpadă, care este cu picioarele în apă pentru pedichiură. E drept, picioarele nu i se văd, dar îl puteți remarca pe primul client, care așteaptă un implant de păr la noi”, spus unul dintre creatorii „salonului de coafură”. Turiștii s-au amuzat din plin de acest joc al adulților și la fel au făcut și la alți oameni de zăpadă pe care i-au putut admira prin stațiune. Unul dintre ei a fost ridicat de un gorjean, Nicu Turtoi, proprietar al unei pensiuni din stațiunea reprezentativă a Văii Jiului. „La ediția anterioară am făcut un iglu, dar acum am ales o altă temă, am chemat copii care sunt cazați la mine și împreună am făcut un schior la baza căruia am făcut tot un fel de iglu, în care am adăpostit un urs polar și puiul lui. Tema noastră e puțin mai pe protecția mediului și a animalelor anul acesta. Animalele trebuie protejate, urșii nu trebuie împușcați, ci protejați. Noi am pus aici un urs polar și puiul lui și mesajul am văzut că a fost bine primit de turiști”, a spus gorjeanul din Straja.

Un vecin de-al său a vopsit o bucată de zăpadă în culorile Ucrainei, omul de zăpadă având la gât o chitară, pe care o purta pentru un scop nobil. „Omul meu de zăpadă este un cântăreț de folk. El susține un concert, facem un spectacol de întrajutorare a refugiaților din Ucraina. Cu ajutorul vecinilor și al turiștilor poate reușim o strângere de fonduri, că tot este un an de când a început războiul și oamenii de acolo au în continuare nevoie de ajutorul nostru”, a spus concurentul.

Pe pârtia principală copii aflați în tabere la Straja au ridicat oameni de zăpadă unul lângă altul, toți fiind bucuroși că au „materie primă” pentru această joacă. „Suntem un grup din Tulcea și vă spun sincer că noi ne-am alăturat acestor copii doar pentru a ne juca alături de ei. N-am mai avut zăpadă în oraș de nu știu când, iar acum am putut să fac și eu un om de zăpadă și să mă simt ca fratele meu care are 10 ani și care până acum nu apucase să facă un om de zăpadă. Ideea festivalului ăsta mi se pare extraordinară”, a mărturisit un Organizatorul concursului, omul de afaceri Emil Părău, cel care a dezvoltat domeniul schiabil din Straja de-a lungul anilor, a spus că toți concurenții urmau să primească premii la finalul zilei, dorința sa fiind ca toată lumea să se bucure de zăpadă și să se simtă cât mai bine. „Mulți turiști au venit special în acest week-end pentru acest festival al oamenilor de zăpadă. Oamenii mari pot deveni și ei pentru o zi copii, se joacă în zăpadă alături de cei mici și își dau frâu liber imaginației. Este o atmosferă plăcută și absolut toți participanții vor fi premiați. Fiecare concurent primește cupă, diplomă, premii, iar pentru copii avem dulciuri. Sunt suficiente pentru toată lumea”, a menționat organizatorul.

Gelu Ionescu