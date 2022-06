Elevi de la ,,Henri Coandă”, în Portugalia!

Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” din Târgu Jiu efectuează un stagiu practic de trei săptămâni, în Portugalia, la Setúbal. Ei sunt în ultimul an de studii la școala profesională, specializarea ,,Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist”, singura de acest profil din județul Gorj.

Această oportunitate se datorează înscrierii liceului în programul de mobilitate europeană pentru formare profesională (VET) “STUDENTS FOR EUROPE”.

Doamnele profesoare Comănescu Gabriela și Tauru Cristina monitorizează întreaga activitate și le sunt permanent alături viitorilor profesioniști în domeniul esteticii. Programul săptămânal cuprinde cinci zile de activități practice, desfășurate în cinci saloane de estetică, și două zile de activități culturale. Elevii au vizitat deja obiective turistice din Setúbal, Lisabona, Sintra, Cascais și au avut o întâlnire cu delfini în mediul lor de viață, în timpul unei croaziere pe Oceanul Atlantic.

Programul este încă în derulare iar impresiile elevilor sunt excelente, de la zborul cu avionul, atmosfera plăcută de lucru, la activitățile desfășurate în timpul liber.

Acesta e cel mai recent proiect dintr-o frumoasă galerie de proiecte de mobilitate europeană derulate de Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă” din Târgu Jiu.

Elevii de la școala profesională, specializarea tinichigiu-vopsitor auto, au participat deja în două astfel de proiecte Erasmus+ de mobilitate profesională KA1-VET, tot de trei săptămâni, derulate în Polonia, la Wroclaw: ,,Accent pe practică pentru eurocompetențe profesionale”, ,,Oportunități de dezvoltare profesională europeană prin stagii de practică internațională”.

Liceul derulează încă două proiecte de mobilitate școlară: ,,Éduquer contre les inégalités de genre en Europe et dans le monde”, în parteneriat cu licee din Franța, Italia și Bulgaria, precum și ,,We want to breathe free”, în parteneriat cu Italia, Spania, Turcia, Bulgaria, Franța. La aceste proiecte participă elevi de liceu și de la școala profesională, de la toate specializările: protecția mediului, transporturi, estetică.

Proiectele de mobilitate europeană reprezintă, cu certitudine, experiențe de viață extraordinară, prin bucuria de a lega prietenii, amintirile frumoase, maturizarea și îmbogățirea culturală personală.

Ceea ce este îmbucurător, elevii care participă la astfel de proiecte revin cu dorința de a trata și mai serios activitatea școlară, de a se implica rapid în activitățile educative și cu o mai bună stimă de sine.

Prof. Bureța Ramona