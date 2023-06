Efectul negativ asupra sănătății al vitaminelor utilizate în exces. Sfatul specialistului!

Consumul de suplimente de vitamine face parte din rutina zilnică a milioane de oameni din întreaga lume. Deși instrucțiunile pentru doza sigură sunt enumerate pe eticheta majorității cutiilor de suplimente de vitamine, este o practică obișnuită să se consume mai mult decât ceea ce este recomandat. Consumul unei cantități excesive dintr-o anumită vitamină poate determina probleme serioase de sănătate, o condiție medicală denumită hipervitaminoză sau toxicitatea vitaminelor.

Consumatorii sunt bombardați în media cu informații care menționează că administrarea de suplimente de vitamine poate aduce beneficii sănătății în numeroase moduri. De asemenea, multe dintre produsele alimentare, de la apa îmbuteliată și sucul de portocale, la cerealele pentru micul dejun sau batonul de energie, sunt îmbogățite (fortificate) cu vitamine și minerale. Este o modalitate care să te ajute să îți asiguri baza nutrițională, mai ales când dieta ta nu este una care să conțină suficiente alimente nutritive. Și totuși, cel mai bun mod de a obține cantitatea de vitamine, minerale și nutrienți de care ai nevoie este să mănânci un curcubeu de alimente – o varietate de fructe și legume din toate culorile.

Atunci când sunt consumate în mod natural din alimente, vitaminele nu sunt dăunătoare, chiar dacă se consumă cantități mari dintr-un anumit aliment. Însă, atunci când sunt luate în doze concentrate sub formă de suplimente, este ușor să se depășească doza zilnică recomandată, ceea ce poate avea efecte negative asupra sănătății.

Dacă sunteți îngrijorați privind consumul în exces de vitamine, discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea suplimentelor de vitamine. Acesta vă va întreba dacă aveți anumite simptome și va efectua analize de sânge pentru identificarea hipervitaminozei și, dacă este necesar, va recomanda un tratament. Ca regulă generală, simpla oprire a consumului suplimentelor de vitamine poate permite organismului să corecteze dezechilibrul și să restabilească starea de sănătate.

Ce sunt vitaminele

Vitaminele sunt un grup de nutrienți esențiali vitali pentru sănătatea organismului. În cantități potrivite, vitaminele sunt importante pentru a menține sănătatea creierului, nervilor, ochilor, oaselor, pielii și a celulelor sanguine. Unele vitamine ajută, de asemenea, la metabolizarea alimentelor (reacțiile chimice care transformă alimentele – proteinele, lipidele și glucidele – în energie). Puține vitamine sunt produse de organism, dar pot fi obținute prin alimente sau suplimente de vitamine.

Există mai multe tipuri de vitamine:

• Vitamina A (retinol și beta-caroten)

• Complexul de vitamine B (vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)

• Vitamina C (acid ascorbic)

• Vitamina D (calciferol)

• Vitamina E (alfa-tocoferol)

• Vitamina K (filochinonă, fitomenadionă)

Vitaminele solubile în apă versus vitaminele solubile în grăsimi

Principala diferență care determină riscul privind supradozajul este dacă vitamina este solubilă în apă sau în grăsimi.

Vitamine solubile în apă (hidrosolubile) includ vitamina C și cele 8 tipuri de vitamine din complexul de vitamine B.

Există 4 tipuri de vitamine solubile în grăsimi (liposolubile): vitamina A, D, E și K.

Vitaminele solubile în apă sunt folosite de organism pe măsură ce sunt absorbite și, de obicei, nu sunt stocate în niciun țesut pentru o perioadă lungă de timp, fiind rapid eliminate prin rinichi.

Există un risc scăzut ca aceste vitamine să devină periculoase atunci când sunt administrate în megadoză o singură dată, de obicei prin utilizarea greșită a suplimentelor de vitamine. Mai degrabă, pot cauza probleme de sănătate atunci când sunt luate în doze mari în mod continuu timp de mai multe zile. De exemplu, administrarea de doze foarte mari de vitamina B6 poate cauza leziuni ale nervilor, potențial ireversibile în timp, iar administrarea unor cantități mari de niacină (vitamina B3) – peste 2 grame pe zi – poate provoca afectare hepatică.

Toate vitaminele esențiale sunt solubile în apă, cu excepția vitaminelor A, D, E și K. Aceste patru vitamine sunt solubile în grăsimi, ceea ce înseamnă că se pot acumula în organism, fiind stocate în depozitele de grăsime pentru a fi utilizate pe termen lung. Vitaminele liposolubile sunt absorbite rapid de organism și pot prezenta riscuri imediate pentru sănătate atunci când sunt luate în doze moderat – crescute. Deși rar, administrarea unor cantități crescute de vitamina A, D sau E poate cauza reacții adverse.

Cu excepția cazului când medicul a recomandat altfel, nu trebuie sa luați niciodată mai mult decât doza zilnica recomandată (DZR) de multivitamine sau suplimente de vitamine.

Vitamina A

Vitamina A este o vitamină liposolubilă indispensabilă pentru vedere. Are un rol important pentru sistemul imunitar și funcționarea normală a organelor.

Menținerea aportului zilnic de vitamina A în dozele recomandate este cea mai sigură alegere, deoarece administrarea unor doze crescute timp îndelungat poate fi dăunătoare. Femeile însărcinate ar trebui să evite administrarea de suplimente de vitamina A în timpul sarcinii sau în timpul încercării de a concepe, deoarece vitamina A poate avea efecte teratogene, cu apariția anomaliilor de dezvoltare a embrionului sau a fătului.

Complexul de vitamine B

Majoritatea vitaminelor B sunt importante pentru metabolism și au un rol esențial pentru sănătatea pielii, a părului, creierului și mușchilor. Din fericire, cu excepția vitaminelor B3 și B6, este puțin probabil să apară o toxicitate semnificativă în cazul utilizării excesive a acestor vitamine.

Vitamina C

Vitamina C are câteva funcții importante. Este folosită de organism ca antioxidant pentru a preveni deteriorarea celulelor și, de asemenea, pentru creșterea și repararea țesuturilor din organism. Are rol în vindecarea rănilor și în menținerea sănătății pielii, vaselor de sânge, oaselor și cartilajelor. Hipovitaminoza (deficitul) de vitamina C determină scorbut. Vitamina C nu este considerată toxică, însă dozele mari de peste 2.000 mg (2 grame) pe zi pot afecta digestia, provocând diaree, crampe abdominale și greață. La doze mai mari de 6 grame poate să apară migrena (durere de cap). Simptomele vor dispărea odată cu încetarea administrării suplimentelor de vitamina C.

Administrarea unei doze < 1000 mg de suplimente de vitamina C pe zi este puțin probabil să provoace vreo problemă.

Vitamina D

Vitamina D ajută la absorbția calciului și la formarea masei osoase.

Dacă luați zilnic, o perioadă îndelungată de timp, 100 mcg (10.000 UI) sau mai multe suplimente de vitamina D, poate să apară toxicitatea, ceea ce cauzează o concentrație crescută de calciu în sânge. Manifestările hipervitaminozei D pot include: pietre la rinichi (litiază renală), greață și vărsături recurente, constipație, pierderea apetitului, senzație de sete excesivă, urinare frecventă, confuzie și scădere în greutate.

Administrarea de doze mari a fost, de asemenea, asociată cu riscul de cancer, tulburări de ritm cardiac și un risc crescut de fracturi osoase.

Vitamina E

Vitamina E este un grup de 8 compuși înrudiți utilizați ca antioxidanți pentru a proteja celulele organismului de deteriorare. Are rol în imunitate și menținerea sănătății pielii și a ochilor.

Utilizarea zilnică a >/= 300 mg din suplimente de vitamine poate crește riscul de cancer de prostată la bărbați, accident vascular cerebral hemoragic și hemoragii.

Vitamina K

Vitamina K este o vitamină solubilă în grăsimi importantă pentru coagularea sângelui. De asemenea, are rol în vindecarea rănilor și menținerea sănătății oaselor.

Administrarea unei doze < 1 mg de suplimente de vitamina K pe zi este puțin probabil să provoace vreo problemă. Trebuie să evitați suplimentarea cu vitamina K dacă luați anticoagulante orale, deoarece acestea sunt antagoniste (au efecte opuse).

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie – Cabinet Planificare familială – Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu