Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul profesor Sorin Daniel BĂLUŢOIU, directorul Liceului Tehnologic Ţicleni, Gorj – ,,Aş dori să se pună un accent mai mare pe educaţie, pe sporirea preocupărilor pentru modelarea profilului spiritual şi moral al tinerei generaţii”!

-V.G. Domnule profesor, Sorin Daniel Băluţoiu, astăzi, de Ziua mondială a Educaţiei, vă felicit din inimă pentru ocuparea funcţiei de director al Liceului Tehnologic Ţicleni, iar, pentru că vă cunosc de mai multă vreme ca fiind un cadru didactic activ şi competent, un bun manager, am decis ca să facem acest interviu deschis, aici în biroul dumneavoastră, cu uşa deschisă, ca să nu fie diferite acuze de lucruri trucate sau de aranjamente suspecte!

-S.D.B. Vă mulţumesc, domnule profesor şi vreau să vă spun că această funcţie de director este o funcţie de mare răspndere şi chiar o funcţie grea, pentru că s-a încercat ca o serie de persoane să fie numite ca director la acest liceu, dar, ţinând cont de faptul că trebuie să venim de la Târgu-Jiu, că nu avem nici mijloc de transport asigurat, decât cu maşina personală, vă daţi seama că mulţi se feresc să vină aici la liceul din Ţicleni!

-V.G. Dar, sunteţi la un liceu cu o oarecare tradiţie de o jumătate de veac, aşa că….

-S.D.B. Da, suntem un liceu tehnologic, aşa cum spuneţi, cu tradiţie şi cu multe catedre, cu module, iar, încadrarea este foarte greoaie, ca mai la toate liceele tehnologice, pentru că avem clase şi de seral, avem şi clase de «cea de-a doua şansă», avem clase de postliceală, dar, nu pot omite nici faptul că avem şi clase la zi, cu profil de filologie, deci, încadrarea este bună, profesorii îşi fac datoria, serviciile sunt acceptabile! Dar, nu toate sunt, aşa cum aş dori să fie, pentru că îmi place ca totul să fie legal, corect, deci, să respectăm legile ţării!

-V.G. Care legi să le respectăm, domnule profesor, când avem exemple de înalţi demnitari politici care se afundă în mocirla afacerilor şi a fărădelegilor?

-S.D.B. Dacă am respecta legile, n-ar mai exista constrângere din partea poliţiei, pedepse din partea justiţiei, n-ar mai exista frica de sancţiune, de pedeapsă, deci, am fi aproape de normalitate!

,,Pentru a schimba profilul personalităţii copiilor noştri în mai bine”!

-V.G. Asăzi, de Ziua Educaţiei, ce vă doriţi cel mai mult, domnule director, mai ales că elevii au liber şi dumneavoastră munciţi cu multă sârguinţă?

-S.D.B. Astăzi, sau, mai bine spus, de astăzi, aş dori să se pună un accent mai mare pe educaţie, pe sporirea preocupărilor pentru modelarea profilului spiritual şi moral al tinerei generaţii, pentru a schimba profilul personalităţii copiilor noştri în mai bine, deci, să încercăm să conturăm un viitor al copiilor noştri!

-V.G. Frumoase idealuri, domnule director, dar, în vremurile acestea, când copiii la vârste atât de fragede consumă droguri şi se pierd pe anumite căi ale rătăcirii, idealurile despre care vorbiţi par ca nişte utopii bizare!

-S.D.B. Ca profesor de istorie şi de educaţie civică, vreau să vă spun că vin de la o şcoală de prestigiu din Municipiul Târgu-Jiu şi din judeţul Gorj, de la Şcoala gimnazială «Alexandru Ştefulescu», unde sunt profesor titular din 2006, cu aproape 1400 de elevi, iar, de trei ani la rând, am ieşit pe locul întâi în ceea ce priveşte percepţia elevilor asupra colectivului de cadre didactice!

-V.G. Dar, sarcina educatorului devine astăzi tot mai dificilă şi tot mai delicată, când se vorbeşte despre abandonul şcolar, despre violenţa în şcoli şi pe străzi, despre lipsa educaţiei în familie!

-S.D.B. Ştiţi că mai demult, am fost director la Şcoala gimnazială de la Bălăneşti, apoi m-am titularizat la Târgu-Jiu şi timpul parcă a trecut ca vântul!

,,Dar, să nu rămânem doar la nivelul vorbelor, pentru că e mai greu de ajuns la fapte concludente”!

-V.G. Cât de importantă este educaţia elevilor de astăzi, din epoca aceasta a digitalizării, a internetului şi a oparaţiunilor online?

-S.D.B. Domnule profesor, noi vrem să-i educăm pe copii şi în epoca aceasta a digitalizării, dar, ei sunt, oricum, familiarizaţi cu activităţii digitale, din familie şi de la vârste fragede, aşa că din momentul când încep să mişte mâinile şi picioarele…ei mânuiesc telefonul mobil şi acesează lucruri greu de controlat!

-V.G. Multe lucruri şi multe imagini obscene, vulgarităţi de tot felul!

-S.D.B. Da, sunt influenţaţi de exemple negative şi de elemente nocive, pentru că ei accesează aplicaţii care nu dau bine pentru educaţia lor morală, pentru că în loc să preaia exemplele pozitive, sunt preluate mult mai uşor exemplele negative, cazurile atipice care sfidează normalitatea şi regulile bunului simţ!

-V.G. Tocmai ascultam ieri, de dimineaţă, pledoaria unui demnitar dintr-un minister pe care nu aş dori să-l numesc din motive de discreţie, dar, acest om cu mintea limpede spunea că este nevoie de o iniţiativă legislativă pentru a proteja copiii de influenţele negative ale mediului online!

-S.D.B. Da, cred că are dreptate persoana respectivă, dar, să nu rămânem doar la nivelul vorbelor, pentru că e mai greu de ajuns la fapte concludente, iar, pentru aceasta, cred că e nevoie de o iniţiativă care să vină din rândul cetăţenilor! Pentru că ştiţi foarte bine că iniţiativa trebuie să fie sprijinită de peste o sută de mii de cetăţeni cu drept de vot, deci, în jur de cinci mii de oameni din fiecare judeţ, pentru ca aceşti copii să foloseasă aceste telefoane numai de la o anumită vârstă, când apare şi discernământul, deci, telefonul şi accesul la facilităţi online să nu fie permis la copii mai mici de 16-17 ani!

-V.G. Pentru că aţi fost director şi în mediul rural, aş dori să vă întreb, ce înseamnă a fi director într-o şcoală în care învaţă copii cu mijloace financiare destul de modeste, care fac şi naveta, care vin din familii destructurate?

-S.D.B. Vreau să vă spun că în liceul acesta în care ocup funcţia de director, elevii au multe facilităţi legate de căldură, curăţenie, dar, avem şi copii care nu au posibilităţi deosebite, însă, pot spune că statul le asigură burse sociale, burse de merit, deci, pot să vă spun că 450 de lei este o sumă bună pentru un copil care beneficiază de o bursă de merit, iar, dacă învaţă şi mai bine, poate obţine o bursă între 700 şi până la o mie de lei! Deci, îndemnul nostru este ca elevii să se orienteze mai mult spre procesul didactic şi spre cariera lor profesională!

-V.G. Domnule director, Sorin Daniel Băluţoiu, vă doresc din inimă, sănătate, multe împliniri, iar, Ziua Educaţiei să vă fie mereu o zi a muncii încununate de succes şi de satisfacţii profesionale!

Profesor dr. Vasile GOGONEA