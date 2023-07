Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul inginer Iulian Vasile POPESCU, prefectul judeţului GORJ – ,,Eu plec de la premisa că Judeţul Gorj are nevoie de investiţii majore, are nevoie de o reinventare a structurii economice, şi, în primul rând, de un nou «mesaj social»”!

-V.G. Domnule Prefect Iulian Vasile Popescu, a trecut o perioadă de căutări şi de aşteptări până ce am reuşit să ajung la acest interviu, iar, faptul că ne vedem acum în biroul dumneavoastră e un lucru care mă bucură nespus de mult! Cred că sunteţi foarte ocupat în această perioadă, aşa că v-aş ruga să ne spuneţi, cât de importantă este pentru dumneavoastră această funcţie de mare răspundere şi să detaliaţi, dacă se poate, care sunt problemele cu care vă confruntaţi la ora de faţă?

-P.I.P. Mulţumesc pentru acest interviu, domnule profesor, iar, obiectivul nostru aici, la instituţia prefectului este să fim deschişi faţă de presă şi faţă de societate în general! Din perspectiva cadrului legislativ, instituţia prefectului are trei mari atribuţii: în primul rând, controlează situaţiile de urgenţă şi problemele care pot să apară în teritoriu, în cel de-al doilea rând, cu operativitate dă avizul de calitate pentru toate actele administrative, iar, în cel de-al treilea rând, coordonează activitatea deconcentratelor din teritoriu!

-V.G. Aţi îndeplinit cu mare convingere şi cu deplină reuşită aceste obiective care înseamnă şi efortul pentru a depăşi anumite crize?

-P.I.P. Până în acest moment, pentru că discutăm depre o lună şi jumătate de când am preluat mandatul, pot spune că m-am confruntat cu mai multe crize, dar, cea mai importantă, ca o provocare pentru mine, personal, a fost şi este gestionarea crizei centrelor sociale, a căminelor de bătrâni, pe care mass-media le numeşte «azilele morţii», iar, acest lucru a reprezentat pentru mine o mare…nu ştiu cum să vă spun, o problemă acută şi presantă pentru momentul de faţă!

,,Instituţia prefectului este cea care trebuie să medieze, să alinieze şi să uniformizeze modul de aplicare a legilor şi a politicilor guvernamentale la nivel teritorial”!

-V.G. Chiar, vă rog să aduceţi unele precizări necesare în acest sens, pentru că este foarte important şi la ora actuală e o provocare care confruntă societatea românească, o criză care se acutizează şi se concretizează prin demisii ministeriale…

-P.I.P. Da, este un subiect cu o mare încărcătură emoţională…

-V.G. Şi cu implicaţii politice, domnule prefect, cu aspecte şi recunoaşteri amânate şi de multe ori ocolite de către protagonişti!

-P.I.P. Iar, opinia publică aşteaptă soluţii, se caută şi se aşteaptă vinovaţi, se aşteaptă identificarea tuturor centrelor, pentru că este o perioadă în care multe instituţii, care, nu numai că nu şi-au făcut datoria, dar, nici nu au comunicat între ele!

-V.G. Tocmai pe această variantă cu dublu sens, aş dori să insistăm! Aş dori să ne spuneţi, care sunt problemele cu care vă confruntaţi mai mult şi mai ales, care sunt dificultăţile cotidiene, ca şi satisfacţiile, pentru că trebuie să avem în vedere şi anumite împliniri şi asociate cu bucurii ale acestor împliniri?

-P.I.P. De aceea, prin decizia primului- ministru s-a stabilit ca să se transmită tuturor prefecturilor din fiecare judeţ ca să facă un control tematic amplu la toate centrele rezidenţiale, pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, ca şi pentru copii, pentru a se alcătui comisii complexe mixte, deci, reprezentanţi ai DSV, DSP, ISU, Poliţie, OPC şi altele, tocmai pentru a ne asigura că toate aceste centre sunt legale şi au toate normele stabilite prin lege şi toţi beneficiarii sunt trataţi corespunzător!

-V.G. Să şiţi că nu am pregătit în prealabil anumite întrebări, aşa că las deschisă perspectiva spontaneităţii şi a inspiraţiei, dar, totuşi, aş dori să vă întreb, cum vi se pare experienţa acestei funcţii, pentru un om ca dumneavoastră, care aveţi o anumită expertiză în domeniul administraţiei, o experienţă în activitatea guvernamentală?

-P.I.P. Sunt de aproximativ trei ani de zile în zona publică, după experienţa guvernamentală în Cancelaria Primului-ministru şi la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, însă, venind aici, la Prefectura judeţului Gorj, lucrurile sunt privite şi apar dintr-o altă perspectivă, iar, acesta este şi unul dinre motivele pentru care am acceptat această provocare!

-V.G. Vă place să folosiţi cu dezinvoltură termenul de «provocare», unul care trebuie privit şi în sens pozitiv, bineînţeles!

-P.I.P. Da, tocmai pentru a înţelege mai bine pârghiile administraţiei şi modul în care se face conectarea între administraţia locală şi adminstraţia centrală!

-V.G. Ştiu şi mă bucur foarte mult că sunteţi demnitarul care nu se cramponează în fotoliul unei funcţii, omul care caută mereu să fie printre oameni!

-P.I.P. Vedeţi, instituţia prefectului este cea care trebuie să medieze, să alinieze şi să uniformizeze modul de aplicare a legilor şi a politicilor guvernamentale la nivel teritorial, dar, în acelaşi timp, şi să ţină legătura permanent cu Guvernul de la Bucureşti!

-V.G. Sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat în această perioadă de peste o lună şi jumătate de când ocupaţi funcţia de prefect?

-P.I.P. În general, îmi stabilesc obiective mult mai înalte pentru că sunt adeptul principiului că mai bine stabileşti obiective mai înalte, când ai situaţia să constaţi că trebuie să stabileşti şi obiective mai mărunte, ca să le îndeplineşti, însă, prefer obiectivele mari, pentru că la obiectivele mici, te pierzi, şi atunci te limitezi singur!

,,Când eşti în politică, trebuie să fii obişnuit cu tot felul de declaraţii”!