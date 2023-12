Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul avocat Constantin GROZA, decanul Baroului de Avocaţi Gorj – ,,Deşi avem un trecut îndelungat, sunt convins, pentru că eu sunt o persoană optimistă, sunt convins că avocatura va avea un viitor care o va consacra pe măsură”!

-V.G. Domnule decan, din motive de ordin medical, cu părere de rău, ştiu că v-am adus la cunoştinţă despre faptul că nu am putut participa la acţiunea sau «campania» de la începutul lunii octombrie, anul curent, atât de sugestiv intitulată: «O zi fără avocați – o zi în care statul de drept nu există!», inițiată, ca urmare a problemelor semnalate de către barourile din țară cu privire la disfuncționalitățile frecvente pe care le întâmpină avocații în desfășurarea activităților judiciare în care sunt implicaţi, dar, şi pentru a se atrage atenţia asupra principalelor probleme din sistemul de justiție!

-C.G. Domnule profesor, pot să vă spun că avocații s-au plâns de nerespectarea termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, pentru întârzieri în redactarea hotărârilor sau despre restanțele la plata onorariilor pentru apărătorii din oficiu, la care se adaugă şi nemulţumirile care sunt legate de măsurile fiscale adoptate de către Guvern, de supraimpozitare a avocaturii!

-V.G. Vai, bieţii de ei, domnii avocaţi, cât de frustraţi pot să fie în vremurile acestea în care toată lumea aleargă după bani şi oamenii au cam uitat de Bunul Dumnezeu!

-C.G. Dincolo de sublinierea dumneavoastră uşor ironică, trebuie să vă spun că aceste probleme sunt reale şi cât se poate de provocatoare în activitatea de avocatură!

-V.G. Sunt ferm convins de acest lucru, domnule decan, dar, ce părere aveţi, dacă vă propun iniţierea unei campanii având ca temă: «O zi fără avocați corupţi – o zi în care şi statul de drept există cu adevărat!», pentru că eu, personal, sunt extrem de nedumerit de modul desfăşurării unui proces de partaj pe care l-am deschis în ziua de 4 ianuarie 2018 şi în care am angajat nu mai puţin de şapte avocaţi în aceşti aproape şase ani, dar, toţi au fost «parfumaţi» de către partea adversă, ca dovadă că unii au recunoscut acest lucru şi chiar mi-au restituit o parte din onorariu!

-C.G. Domnule profesor, impunerea prezenţei avocatului, repet, e un lucru pozitiv, şi cred că în cazul în care nu ai angajat un avocat, există direcţia impusă de textul de lege, iar, judecătorul dispune şi analizează lista avocaţilor disponibili în acest sens!

,,Avocatura tradiţională, aşa cum o ştiam noi, nu va mai fi eficientă”!

-V.G. Vorbiţi cu atâta elocinţă, de parcă aţi face referire la o lume a «îngerilor imaculaţi», dar, am convingerea fermă că port un dialog şi am ca interlocutor un om inteligent! Vă rog să mă iertaţi pentru acest compliment!

-C.G. Mulţumesc pentru «apreciere» şi vă pot spune că am 27 de ani vechime de activitate în profesia de avocat şi cred că am pledat în peste douăzeci de mii de cauze, aşa că experienţă profesională, am suficientă!

-V.G. Nu am nici măcar o simplă îndoială în acest sens, iar, în privinţa dosarului meu de partaj, poate că o să mai revenim în viitor, pentru că atunci când am constatat că se dau termene de un an şi chiar de un an şi jumătate, când rezolvarea cazului este spre finalizare, mi se pare ceva destul de ciudat în ceea ce priveşte operativitatea justiţiarilor de la această judecătorie!

-C.G. Aş dori să vă mai spun că o altă chestiune care mă preocupă se referă la faptul că trebuie adaptată legislaţia în funcţie de bolile profesionale ale avocatului, în condiţii socio-profesionale complexe, pentru că ar trebui adoptate măsuri instituţionale pentru îmbunătăţirea relaţiei cu sistemul judiciar, măsuri privind îmbunătăţirea protocolului cu privire la onorariile din oficiu ale avocaţilor, prin modificarea unor norme privind recuperarea capacităţii de muncă a avocatului, pentru că sunt multe probleme de dezbătut şi sperăm ca în mandatul acesta de patru ani al noului Consiliu, multe dintre aceste probleme să fie rezolvate!

-V.G. Vă rog să mă scuzaţi dacă insist asupra problemei corupţiei din societatea românească, inclusiv din sistemul judiciar, pentru că, vedeţi dumneavoastră, omul insistă cel mai mult asupra aspectelor care îl privesc nemijlocit!

-C.G. Poate că mai avem şi o altă problemă importantă, zic eu, legată de digitalizarea profesiei de avocat! Vreau să vă spun că avocatura tradiţională, aşa cum o ştiam noi, nu va mai fi eficientă! Pentru că, deşi avem un trecut îndelungat, sunt convins, pentru că eu sunt o persoană optimistă, în general, sunt convins că avocatura va avea un viitor care o va consacra pe măsură!

-V.G. Dar, acest lucru, oare, va ajuta la reducerea cazurilor de corupţie, mai ales în rândul avocaţilor, ce credeţi?

-C.G. Trebuie să ne adaptăm noilor realităţi, domnule profesor! Şi, să vă spun, de ce! Digitalizarea, ce presupune, de fapt? Aţi observant că acum dosarele tind să devină tot mai mult în format electronic, nu în format scriptic! Nu ai acces la tehnologie, deci, nu poţi vedea soluţiile, nu-ţi poţi vedea termenul, prin urmare, foarte multe impedimente! Apoi, apar aceste get-poturi, care sunt platforme, pentru că e prea mult spus despre un robot, care asigură consultanţă primară, fără nici o problemă! Deci, să luăm un caz care priveşte, iată, în ce termeni poate fi formulată o plângere! Practic, nu trebuie să mai mergi la avocat, pentru că trecând la această chestiune, consultanţa primară dispare, pentru că omul are acces la informaţie, are acces la legislaţie, care este gratuită!

-V.G. Să sperăm că acest lucru ne eliberează şi de cazul nefericit al corupţiei avocatului, fără să facem abstracţie şi de cazul mult mai nefericit al corupţiei magistratului!

-C.G. Atunci, justiţiabilul nu vine la avocat decât în momentul în care nu ştie să interpreteze unele chestiuni, sau în chestiuni minore legate de locul unde trebuie depusă o cerere, iar, pentru că am un formular tip, nu mai trebuie să merg la avocat pentru un asemenea lucru! Am verificat, mă duc la persoana indicată! Acest lucru presupune o scădere a clientelei noastre pentru consultanţa primară! Dar, pe de altă parte, după ce se depăşeşte faza primară, se intră în interpretarea unor texte de lege, iar, justiţiabilul, neavând studii de specialitate, nu ştie să le coreleze şi atunci apelează la avocat!

,,Eu pornesc de la principiul că toţi avocaţii sunt competenţi”!

-V.G. În toate sau în aproape toate răspunsurile dumneavoastră, constat că manifestaţi cu ardoare o solidaritate de breaslă şi la invocarea excepţiei de nevinovăţie!

-C.G. De aceea, vă spun, că noi trebuie să ne corelăm, că dacă pierdem, pe de o parte, trebuie să câştigăm, pe de altă parte! Din punct de vedere profesional, nu neapărat prin onorarii mai mari, pentru că trebuie să te raportezi la puterea economico-financiară, la preferinţa justiţiabilului!

-V.G. Ar fi o atitudine de empatie cu asistatul, domnule decan, ceea ce e demn de apreciat, ca să nu mai vorbim şi despre competenţa avocatului, dar, în realitate…!

-C.G. Eu pornesc de la principiul că toţi avocaţii sunt competenţi!

-V.G. Haideţi, domnule decan, chiar toţi avocaţii sunt competenţi? La fel, poate că o să spuneţi şi despre profesori sau despre medici! La mâna dumneavoastră, toate degetele sunt la fel de indicate să poarte inelul de familist? Sau, toate zilele de vară sunt la fel de însorite şi de calde? Să fim serioşi, orice pădure are şi uscături!

-C.G. Când afirm acest lucru, o fac pentru că avocaţii fac o pregătire profesională continuă, pentru că avem un Institut Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor, la Bucureşti, se cheamă INPPA, pentru că toţi suntem obligaţi să ne pregătim şi nu mai suntem, aşa cum am spus, la nivelul unei avocaturi tradiţionale, când aveai un Cod Civil, un Cod Penal, deci, lucrurile erau mai simple! Asistăm la o «inflaţie» excesivă de legislaţie, în fiecare zi, ordonanţe de guvern, în fiecare zi acte normative, tot timpul trebuie să te perfecţionezi, să le citeşti, să le însuşeşti, de multe ori, chiar de la o săptămână la alta se schimbă!

-V.G. Toate se schimbă, domnule decan, dar, această schimbare trebuie să fie orientată spre mai bine, într-o lume mai puţin coruptă şi mai canalizată spre promovarea valorilor autentice şi a înaltei competenţe profesionale!

-C.G. Gândiţi-vă că de multe ori se schimbă materia în legislaţia salarizării, sute de schimbări, de la aparţia legii, în cinci ani de zile! Atunci, dacă te bazezi doar pe principii, pe ceea ce ai învăţat clasic, nu faci faţă în raport cu realitatea juridică în faţa instanţei de judecată, aşa că tot timpul trebuie să citeşti, să studiezi, să acumulezi cunoştinţe!

Profesor dr. Vasile GOGONEA