Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu doamna Prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta POPESCU, rectorul Universității «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu – ,,Am deschis calea ca tinerii studenţi să devină creativi şi am participat la Târgul Internaţional organizat de către Universitatea de Ştiinţe de la Timişoara”!

-V.G. Bună ziua, d-na rector, şi vă mulţumesc pentru faptul că aţi acceptat să realizăm acest interviu!

-L.G.P. Mulţumesc şi eu, în primul rând, pentru că mi-aţi oferit această posibilitate de a mă adresa cititorilor Ziarului «Gorjeanul», ziarul de suflet al nostru!

-V.G. E o vară fierbinte, dar, care nu vă sustrage de la munca dumneavoastră!

-L.G.P. Suntem într-o perioadă estivală, dar, am avut, însă, o perioadă anterioară aglomerată şi marcată de febra examenelor de licenţă şi de o serie de probleme legate de admitere, de programele de masterat, cu precizarea că la inginerie se pune şi problema proiectelor de diplomă, iar, cei de la ştiinţe sociale şi de la ştiinţe medicale au avut examene de finalizare.

-V.G. Deci, aveţi o serie de preocupări care privesc bunul mers al activităţii instituţiei academice pe care o conduceţi!

-L.G.P. Vreau să vă spun că dincolo de aceste activităţi, suntem implicaţi şi în alte proiecte, pentru că suntem organizatori, alături de Teatrul «Elvira Godeanu», la un proiect mai amplu! Deci, vorbesc despre o chestiune pe care doresc s-o punctez, pentru că începând din anul acesta, în Universitatea «Constantin Brâncuşi» ne pregătim pentru a ne implica în cadrul programului: «Târgu-Jiu, capitala tineretului»!

-V.G. Vă felicit pentru modul în care aţi prezentat-o pe doamna Doïna Lemny, la festivitatea din 29 mai 2023, cu prilejul acordării înaltei distincţii academice, a titlului de «Doctor Honoris Causa» al Universității «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu, când aţi făcut dovada unui rector inteligent!

-L.G.P. Vă mulţumesc! Mă copleşiţi cu aceste aprecieri, dar, cred că este şi meritul profesorilor pe care i-am avut în şcoală, pentru că am făcut limba română cu profesorul Ivănescu, astfel că nu poţi să nu atingi un nivel deosebit, când ai un profesor de talia domnului Cornel Ivănescu!

-V.G. Aşa este, pentru că în tot ceea ce suntem şi în tot ceea ce realizăm este munca dascălilor care ne-au învăţat carte! În legătură cu activitaea dumneavoastră, ce ne mai puteţi spune în continuare, doamna rector?

-L.G.P. Vreau să vă spun că pentru prima dată, Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu, împreună cu Teatrul «Elvira Godeanu», aşa cum am precizat anterior, organizează o «Şcoală de vară» pentru studenţii care sunt la universităţile de arte, deci, tot Consorţiul «Arte» al unui număr de şase universităţi care în perioada 14-20 iulie au constituit ateliere de lucru manifestate în diferite forme, atât în incinta universităţii, cât şi în zona pietonală a municipiului!

,,Pentru ca să avem un oraş mai viu şi mai tânăr, altfel, decât îl aveam până acum”!

-V.G. În esenţă, ce v-a determinat să vă gândiţi la acest proiect?

-L.G.P. În primul rând, pentru că universitatea noastră poartă numele marelui sculptor Constantin Brâncuşi, de aceea, am considerat că este necesar ca să avem un program în domeniul artei!

-V.G. Aveţi în vedere şi unele obiective mai importante?

-L.G.P. Da, pentru că vrem să iniţiem Programul «Design» în domeniul artelor vizuale, iar, pentru acest lucru, începem să pregătim tinerii împreună cu Consorţiul «Arte», iar, în acest sens, vom avea ca oaspeţi studenţi şi cadre diactice de la alte universităţi, mai exact, de la 16 universităţi din România, care au programe de studiu din domeniul «Arte», deci, o variantă de gândire artistică!

-V.G. De gândire artistică şi creativă, de bună seamă, în sens brâncuşian!

-L.G.P. Da, pentru ca să avem un oraş mai viu şi mai tânăr, altfel, decât îl aveam până acum! De fapt, acest lucru trebuie să-l facă universitatea noastră, să confere un dinamism acestui oraş, iar, pe cât se poate, să-i dea oraşului ceea ce îi lipseşte, să contribuie la dezvoltarea lui, mai ales pe zona socio-economică, pentru a putea să atragem investitori, firme de prestigiu, pentru că acestea caută să pună în valoare şi cea mai importantă resursă care este resursa umană!

-V.G. Doamna rector, Luminiţa Popescu, pentru că informaţiile noastre cotidiene excelează numai prin ştiri negative, haideţi să aducem vorba şi despre lucruri pozitive, pentru că avem atâta nevoie şi de ştiri pozitive, iar, în acest sens, am aflat că în cadrul unor festivităţi care s-au desfăşurat la Timişoara, aţi obţinut nişte medalii de aur, pentru creativitate în domeniul materialelor de construcţii şi al recuperării şi valorificării unor deşeuri ce pot fi folosite în domeniul construcţiilor!

-L.G.P. Domnule profesor, în acest fel, cred că am deschis calea ca tinerii studenţi să devină creativi, iar, pentru acest lucru, am participat la Târgul Internaţional organizat de către Univesrsitatea de ştiinţe de la Timişoara!

-V.G. Cum aţi contactat această instituţie academică? A fost un demers întâmplător?

-L.G.P. Aş dori să vă spun că, de fapt, consider că toate instituţiile de învăţământ superior din Timişoara au fost organizatori şi copartipanţi la acest târg, unde noi am participat cu brevetele a trei invenţii şi am luat trei medalii de aur pentru aceste brevete de invenţie!

-V.G. E minunat acest lucru!

-L.G.P. Dar, a mai fost şi cea de-a patra medalie de aur pentru particiare şi pentru modul în care am organizat standul de prezentare a produselor cu care noi am mers acolo la Timişoara!

,,În luna septembrie, doamna Doïna Lemny, va avea o expoziţie la Timişoara şi va expune şi câteva dintre operele lui Brâncuşi”!

-V.G. Târgul de inventică la care aţi participat, consideraţi că s-a înscris în cadrul manifestării mai largi intitulată: «Timişoara – oraş european»?

-L.G.P. Da, sigur, pentru că şi noi, ca şi ei, poate noi mai timid, că suntem numai la început, dar, am avut posibilitatea ca să învăţăm şi noi, ca să ne dezvoltăm! Am văzut că se colaborează fericit cu mediul academic şi că există receptivitate din partea autorităţilor locale, tocmai pentru a întări acest concept de «capitală europeană», care sună frumos şi devine folositor!

-V.G. Folositor, sigur că da, mai ales când vine vorba despre manifestări de ţinută academică şi care obligă la mai mult!

-L.G.P. Da, pentru că la festivitatea de la 29 mai, atunci când am făcut prezentarea doamnei Doïna Lemny, s-a menţionat faptul că în luna septembrie, doamna Doïna Lemny, va avea o expoziţie la Timişoara, iar, în calitate de curator al acestei expoziţii, va expune şi câteva dintre operele lui Brâncuşi, deci, sunt lucruri foarte importante la care vom participa în viitor!

-V.G. Pentru că ieri am prăznuit hramul Adormirea Maicii Domnului, să ne gândim la Troparul Adormirii Maicii Domnului care ne spune: «Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Sculatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre!».

-L.G.P. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Maica Domnului este ocrotitoarea vieţii noastre şi mijlocitoarea rugăciunilor noastre către Dumnezeu Tatăl şi către Mântuitorul Iisus Hristos!

-V.G. Iar, astăzi, îi sărbătorim pe Sfinţii Martiri Brâncoveni…

-L.G.P. Care simbolizează tăria credinţei noastre în faţa tuturor încercărilor vieţii!

-V.G. Vă mulţumesc pentru acest prim interviu şi vă doresc mult succes în activitatea care este ocrotită pentru toţi de către Maica Domnului! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA