De ce este important să ne schimbăm stilul de viață și ce efecte benefice poate avea acest lucru asupra sănătății și stării noastre de bine?! Este o întrebare pe care ar trebui să ne-o adresăm fiecare dintre noi, oameni din toate categoriile , indiferent dacă ne cunoaștem sau nu cu o boală cronică și mai ales dacă nu ne cunoaștem, dar avem un stil de viață și o dieta dezorganizat, fapt ce ne-ar predispune la apariția unor afecțiuni, atât în rândul adulților, dar și în rândul copiilor.

În zilele noastre, ispitele și ofertele sunt din ce în ce mai multe, ceea ce îi face pe copii să fie mult mai vulnerabili la o alimentație nesănătoasă, sedentarism-lipsa activității fizice, petrecerea unui timp îndelungat în fața televizorului, calculatorului, telefonului etc. Acest lucru va avea în timp repercusiuni asupra sănătății acestora, aceștia putând dezvolta, încă din copilărie sau adolescent și mai ales la vârsta de adult, patologii din sfera metabolică și implicit afectare cardio-vasculară și nu numai.

Este bine de cunoscut faptul că o alimentație nesănătoasă încă din copilărie predispune la apariția obezității la copii, ceea ce ar duce și la un risc crescut de apariție a Diabetului zaharat de tip 2 chiar la vârsta copilăriei și mai ales la vârsta de adult, apariția dislipidemiilor și a afectării cardio-vasculare în rândul adulților și mai departe toate efectele nefavorabile și complicațiile acestora asupra sistemului nervos, sistemului digestiv, endocrine, respirator etc.

Încă din copilărie, copiii trebuie educați să adopte o alimentație sănătoasă și să se deprindă cu practicarea activității fizice pentru a putea preveni apariția acestor boli și pentru a se obișnui cu un stil de viață sănătos pentru tot parcursul vieții.

În ceea ce privește alimentația copiilor trebuie limitat cât se poate de mult consumul de dulciuri, sucuri cu îndulcitori, alimente procesate, alimente grase, mezeluri, alimentație de tip fast-food etc și trebuie încurajat consumul de alimente de bună calitate. De exemplu, o carne de bună calitate le poate aduce un aport optim de proteine și vitamine necesare creșterii și dezvoltării armonioase a organismului.

Când vine vorba de lactate este important să fie evitate lactatele foarte grase cum sunt smântâna și brânzeturile grase și să fie încurajat consumul de lapte degresat, iaurt, chefir, brânzeturi slabe care sunt, de asemenea, o importantă sursă de proteine, calciu, vitamine și alte elemente nutritive necesare creșterii și dezvoltării.

Este important să încurajăm și consumul de cereale, în special integrale, atât alături de lactate, cât și în preparate cum ar fi pâine integrală, biscuiți integrali, acest lucru având un rol benefic și asupra sistemului digestiv contribuind la o bună funcționare a acestuia și prevenind, alături de fructe și lactate, apariția constipației și cancerelor din sfera digestivă, în special cancerul de colon.

Nu încape îndoială că legumele și fructele ar trebui să joace un rol important în alimentația tuturor oamenilor, atât a copiilor, cât și a adulților și acestea ar trebui să fie consumate în fiecare zi și mai ales în stare crudă pentru a putea beneficia din plin de toate proprietățile și efectele benefice pe care acestea le oferă. Este mult mai indicat să le oferim copiilor noștri ca și desert un fruct în detrimentul unui produs de patiserie sau a unui dulce. Prin acest lucru prevenim pe de o parte, apariția unor boli și oferim totodată beneficii ale acestora asupra organismului.

Este foarte important să obișnuim copiii, încă de mici, să desfășoare activități fizice de toate tipurile, atât în casă cât și în grădină, să prefere mersul pe jos și pe bicicletă în defavoarea mijloacelor de transport, să efectueze jocuri și activități în aer liber și să practice sport.

Acest lucru îi ajută pe copii să își păstreze o greutate în limite normale, să prevină apariția supraponderii și a obezității, să își păstreze un tonus muscular adecvat, să își oxigeneze creierul și întregul organism și să aibă o funcționare armonioasă a tuturor sistemelor și organelor.

În rândul adulților, activitatea fizică, regimul alimentar, renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool etc, adică tot ceea ce presupune un stil de viață sănătos, are pe lângă efectele de prevenire a unor boli și pe lângă beneficiile asupra organismului și un rol curativ-un rol în tratarea diferitelor afecțiuni și anume:

-legumele și fructele contribuie la funcționarea digestiei, dar au și rol de protecție cardio-vasculară, contribuind la scăderea valorilor colesterolului și a LDL colesterolului din sânge.

-fibrele alimentare –au de asemenea efect în scăderea colesterolului, în accelerarea tranzitului intestinal și implicit efect asupra valorilor glicemice și asupra greutății.

-activitatea fizică are efect asupra scăderii grăsimilor din sânge, a colesterolului, contribuie la scăderea glicemiei, la controlul greutății corporale și la o bună funcționare a sistemului cardio-vascular, sistemului nervos și a sistemului respirator.

– renunțarea la fumat și condiția de nefumător are efecte nebenefice majore asupra inimii și întregului sistem circulator, asupra sistemului respirator și a sistemului nervos.

-consumul de alcool în cantități reduse, undeva la 200-300 ml/zi poate avea chiar rol protector- consumul de vin alb, prin conținutul de resveratrol are rol benefic asupra aparatului cardio-vascular și a grăsimilor din sânge.

Este de mare interes să promovăm o alimentație sănătoasă care să cuprindă alimente din toate categoriile, dar de calitate superioară, cu conținut redus de grăsime și în cantități adecvate, să încurajăm consumul de fructe, legume, apa plată, să încurajăm activitatea fizică și să evităm pe cât posibil consumul de alimente nocive pentru organism cum sunt dulciurile, produsele de tip fast-food, alimente grase, consumul de alcool și să renunțăm de asemenea la practicarea fumatului. Așadar, este foarte important ca noi să adoptăm un stil de viață sănătos și să îi deprindem și pe copiii noștri cu acesta pentru a se putea bucura de o calitate a vieții, de o stare de sănătate îndelungată, pentru a preveni apariția bolilor și pentru a putea ameliora, trata și îmbunătăți unele afecțiuni deja existente.

Material informativ realizat de dr. Alina Boantă, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu